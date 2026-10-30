Ne ignorišite lišće na automobilu: Može da izazove kvar elektronike i štetu od nekoliko hiljada evra

Nagomilano lišće ispod vjetrobranskog stakla može da zapuši odvodne kanale, zbog čega voda prodire u unutrašnjost automobila i uništava skupe elektronske komponente.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Sa dolaskom jeseni vozači se suočavaju sa čitavim nizom specifičnih izazova na putevima, od smanjene vidljivosti do klizavog kolovoza, prenosi libertatea.ro.

Ipak, jednu od najvećih opasnosti za automobil tokom hladnijih mjeseci većina vozača često potpuno zanemaruje: žuto i opalo lišće sa drveća.

Stručnjaci Njemačkog auto-kluba (ADAC) izdali su oštro upozorenje, naglašavajući da neočišćeno lišće može izazvati izuzetno skupa oštećenja na elektronskim kontrolnim modulima, tapacirungu i farbi vozila. Mehanizam kojim lišće uništava automobil odvija se postepeno, ali je izuzetno destruktivan.

Kako se lišće nagomilano u zoni između vjetrobranskog stakla i prostora motora raspada, sitne čestice koje nastaju truljenjem blokiraju nevidljive drenažne kanale za odvod kišnice.

Zbog toga zarobljena voda više ne može da otiče pored točkova i počinje da se uliva direktno u putničku kabinu, što stvara ogromne probleme. Prvi vidljivi znaci na vozilu jesu mokre patosnice, natopljena sjedišta i intenzivan miris buđi i vlage.

Kod savremenih automobila opasnost je još drastičnija: osjetljive električne instalacije i glavni elektronski kontrolni moduli često su fabrički smješteni upravo ispod podnih obloga u prostoru za noge ili unutar bočnih panela.

Dugotrajan kontakt sa vodom i vlagom dovodi do korozije, kratkih spojeva i trajnog otkazivanja skupih elektronskih dijelova.

Vozila opremljena šiberom ili panoramskim krovom posebno su ranjiva na ovu pojavu, jer su njihovi odvodni kanali izuzetno uski i munjevito se začepljavaju biljnim otpadom, omogućavajući vodi da se sliva niz unutrašnje stubove krova.

„Vozači bi morali redovno da uklanjaju nagomilano lišće sa vozila, prije svega iz prostora između šoferšajbne i motornog prostora, iz odvodnog korita ispod brisača, iz samog motornog prostora i drenažnih kanala“, precizirao je portparol ADAC-a.

I farba na automobilu trpi teška oštećenja

Štetan uticaj opalog lišća ne zaustavlja se samo na električnim instalacijama. Hemijske supstance koje se oslobađaju prilikom raspadanja vlažnog lišća mogu da nagrizu zaštitni sloj laka na automobilu, ostavljajući trajne mrlje ili izblijedjela polja koja se ne mogu ukloniti običnim pranjem.

Kako bi se izbjegle skupe popravke, stručnjaci ADAC-a savjetuju vozačima redovnu provjeru kritičnih tačaka. Lišće sakupljeno ispod haube, u rešetkama ispod brisača i na karoseriji mora se uklanjati periodično.

Ukoliko provjeravate odvodne kanale šibera ili vrata, čišćenje se nikada ne smije raditi oštrim predmetima, kao što su šrafcigeri ili metalne žice, jer se gumeni dihtunzi i izolacija mogu lako probušiti.

Ispravnost odvoda može se provjeriti jednostavno: sipajte malu količinu čiste vode u drenažni kanal – ukoliko tečnost odmah isteče na zemlju iza točkova, sistem je čist i prohodan.

U slučaju da je voda već prodrla u kabinu, automobil se hitno mora odvesti u servis kako bi se problem sanirao, ali račun za takve popravke može dostići i nekoliko hiljada evra.

Pored toga, u Njemačkoj vozači koji ne očiste automobil od lišća rizikuju i novčane kazne. Prema tamošnjem Zakonu o bezbjednosti saobraćaja, vozači su dužni da prije polaska na put provjere i potpuno očiste vozilo od lišća, snijega ili leda.

Razlog je jasan: lišće ostavljeno na karoseriji može odletjeti tokom vožnje, ugroziti motocikliste ili potpuno zakloniti vidik drugim učesnicima u saobraćaju.

(Mondo)