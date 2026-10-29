Sunovrat njemačkog ponosa: Prodaja pada, gubici se gomilaju, a vremena za reakciju je sve manje

Njemački automobilski gigant "Folksvagen" suočio se sa novim gubicima u trećem kvartalu, što ukazuje na sve dublju krizu u drugom po veličini svjetskom proizvođaču vozila.

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"Folksvagen" je prijavio operativni gubitak od 5,9 milijardi evra tokom tromjesečnog perioda.

"Devetomjesečni gubici jasno ukazuju na to da se vrijeme više ne može gubiti. Moramo odmah i odlučno reagovati", rekao je šef finansija "Folksvagena" Arno Antlic.

Pad prodaje takođe je veći od predviđenih šest odsto tokom trećeg kvartala i iznosi 75,3 milijarde evra.

Analitičari su predviđali gubitak od 2,6 milijardi evra nakon gubitka od 1,3 milijardi evra u istom periodu prošle godine.