logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sunovrat njemačkog ponosa: Prodaja pada, gubici se gomilaju, a vremena za reakciju je sve manje

Sunovrat njemačkog ponosa: Prodaja pada, gubici se gomilaju, a vremena za reakciju je sve manje

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Njemački automobilski gigant "Folksvagen" suočio se sa novim gubicima u trećem kvartalu, što ukazuje na sve dublju krizu u drugom po veličini svjetskom proizvođaču vozila.

Crveni alarm za Folksvagen: Gubitak od 5,9 milijardi evra i pad prodaje Izvor: Shutterstock

"Folksvagen" je prijavio operativni gubitak od 5,9 milijardi evra tokom tromjesečnog perioda.

"Devetomjesečni gubici jasno ukazuju na to da se vrijeme više ne može gubiti. Moramo odmah i odlučno reagovati", rekao je šef finansija "Folksvagena" Arno Antlic.

Pad prodaje takođe je veći od predviđenih šest odsto tokom trećeg kvartala i iznosi 75,3 milijarde evra.

Analitičari su predviđali gubitak od 2,6 milijardi evra nakon gubitka od 1,3 milijardi evra u istom periodu prošle godine.

Možda će vas zanimati

Tagovi

folksvagen volkswagen automobili

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA