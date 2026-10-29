Sunovrat njemačkog ponosa: Prodaja pada, gubici se gomilaju, a vremena za reakciju je sve manje

Njemački automobilski gigant "Folksvagen" suočio se sa novim gubicima u trećem kvartalu, što ukazuje na sve dublju krizu u drugom po veličini svjetskom proizvođaču vozila.
"Folksvagen" je prijavio operativni gubitak od 5,9 milijardi evra tokom tromjesečnog perioda.
"Devetomjesečni gubici jasno ukazuju na to da se vrijeme više ne može gubiti. Moramo odmah i odlučno reagovati", rekao je šef finansija "Folksvagena" Arno Antlic.
Pad prodaje takođe je veći od predviđenih šest odsto tokom trećeg kvartala i iznosi 75,3 milijarde evra.
Analitičari su predviđali gubitak od 2,6 milijardi evra nakon gubitka od 1,3 milijardi evra u istom periodu prošle godine.