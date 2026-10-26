Statistika na putevima: U Srpskoj dizelaši dominiraju, na električni pogon samo 68 automobila, najviše udesa petkom

U trećem tromjesečju u Srpskoj je registrovano 151.282 vozila, što je rast od 4,9 odsto, dok je broj poginulih u nezgodama manji za 39 odsto u odnosu na isti period lani, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

U izvještaju se navodi se da putnički automobili čine 80 odsto od ukupnog broja registrovanih vozila, tačnije njih 120.991. Slijede teretna vozila sa 9,4 odsto (14.186), priključna sa 4,9 odsto (7.467), te ostale kategorije sa 5,7 odsto (2.807 vozila). Prema zvaničnoj evidenciji, na putevima se nalazi i 3.454 motocikla, tricikla i četvorocikla, 1.732 mopeda, te 645 autobusa.

"Posmatrano po godinama starosti vozila, 8,1 odsto nalazi se u kategoriji starosti do pet godina, 33,2 odsto je u kategoriji starosti od šest do 15 godina, dok je 58,7 odsto starije od 15 godina", ističe se u objavljenim podacima.

U brojkama, do dvije godine starosti ima 6.311 vozila, od tri do pet godina njih 5.988, a od šest do 10 godina 15.958. U kategoriji od 11 do 15 godina nalazi se 34.312 vozila, dok više od deceniju i po starosti ima čak 88.713 vozila (od čega su 74.345 putnički automobili).

Prve registracije i starosna struktura

Tokom ovog perioda zabilježen je i rast prvih registracija. Prvi put je registrovano 12.748 vozila, odnosno 11,2 odsto više u odnosu na treće tromjesečje prošle godine. Najviše je prvi put registrovanih putničkih automobila (8.726) i ostalih vozila (1.106). Slijede teretna vozila (1.041), priključna (682), motocikli (660), mopedi (480) i autobusi (53).

Posmatrano po starosti, kategoriju prvi put registrovanih vozila do dvije godine čini 26,1 odsto, tačnije 3.322 vozila. Onih starosti od tri do pet godina je 1.004, od šest do 10 godina 2.084, između 11 i 15 godina 4.682, dok je prvi put registrovano i 1.656 vozila starijih od 15 godina.

Dizel dominira, na struju tek 68 vozila

Pojašnjavaju iz Zavoda da prema tipu pogonske energije stanovnici i dalje najviše biraju naftu.

"Prema tipu pogonske energije dominiraju registrovani putnički automobili sa pogonom na dizelsko gorivo, 75,3 odsto, dok je 20 odsto sa pogonom na benzinsko gorivo", navodi se u izvještaju.

U brojkama, to su 91.095 dizelaša u poređenju sa 24.138 benzinaca. Kod benzinaca je najviše automobila kubikaže do 1.399 kubika (15.791), zatim od 1.400 do 1.999 kubika (7.632), dok kubikažu preko 2.000 ima 715 vozila. Sa druge strane, kod dizelaša apsolutno dominiraju vozila zapremine od 1.400 do 1.999 kubika (77.936), slijede ona preko 2.000 kubika (9.211), te do 1.399 kubika (3.948).

Alternativnu energiju koristi 5.752 vozila, od čega su 4.455 automobila na plin, 1.229 su hibridi, a svega 68 ide isključivo na električnu energiju, uz šest vozila sa neodređenim pogonom.

Posmatrano kroz ekološke standarde, najveći udio imaju vozila sa standardom Euro 5 (37.126 ili 30,7 odsto) i Euro 4 (26.635 ili 22 odsto). Euro 6 standard ispunjava 20.784 vozila, Euro 3 ima 22.919 automobila, Euro 2 posjeduje 2.961, a Euro 1 njih 1.010. Konvencionalni tip motora ima 6.219 automobila, EEV standard dva vozila, dok je kod 3.335 automobila ekološki standard neodređen.

Saobraćajne nezgode: Manje poginulih, najviše udesa petkom

Kada je riječ o bezbjednosti, ukupan broj saobraćajnih nezgoda iznosio je 3.923, što je za 2,9 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Od tog broja, 3.097 nezgoda bilo je isključivo sa materijalnom štetom, 802 su se dogodile sa povrijeđenim licima (ukupno 1.210 povrijeđenih), dok su 24 nezgode imale tragičan ishod u kojima je poginulo 25 lica. Broj poginulih manji je za čak 39 odsto u poređenju sa trećim tromjesečjem 2025. godine.

Statistika po mjesecima pokazuje da su se u julu dogodile nezgode u kojima je pet lica poginulo, a 272 povrijeđeno, uz 1.065 udesa sa materijalnom štetom. Avgust je bio najteži mjesec sa 11 poginulih, 309 povrijeđenih i 1.121 nezgodom sa materijalnom štetom, dok je u septembru život izgubilo osam lica, 221 je povrijeđeno, a zabilježeno je 911 udesa sa materijalnom štetom.

Prema podacima o danima u sedmici, najviše nezgoda dogodilo se petkom (620) i ponedjeljkom (600). Utorkom i srijedom zabilježene su po 563 saobraćajne nezgode, subotom 542, nedjeljom 521, dok se na putevima Srpske najmanje saobraćajki desilo četvrtkom (514).