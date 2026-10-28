Uvezao rijedak automobil sa W12 motorom iz Japana: Monstrum troši 35 litara na 100 kilometara, a punjenje košta 250 evra

Jedan Nijemac pronašao je rijetki Folksvagen Tuareg W12, model iz zlatnog doba Ferdinanda Piha, čiji 450 KS snažan W12 motor može lako da podigne potrošnju na nevjerovatnih 35 litara na 100 pređenih kilometara.

Izvor: Screenshot/FixitAri

Folksvagen grupa prolazila je kroz svoje zlatno doba inženjeringa za vrijeme vladavine Ferdinanda Piha, inženjerskog genija koji je svoje ideje skicirao na salvetama, a zatim ih razrađivao sa svojim timovima.

Tako su nastali neki od najfascinantnijih modela Folksvagen grupe, kojima se ljudi dive i danas. Jedan od njih je i Tuareg W12.

Prva generacija VW Tuarega imala je mnogo neobičnih motora, uključujući i V10 TDI agregat. Međutim, Tuareg W12 proizveden je u svega 500 primjeraka između avgusta 2004. i novembra 2006. godine. Ova ograničena serija prvobitno je bila namijenjena entuzijastima koji su željeli da iskuse automobil kakav u to vrijeme nije imao pravu konkurenciju.

Motor 6.0 W12 razvija 450 KS pri 6.000 obrtaja u minuti, a SUV težak skoro 2,5 tone može da ubrza od 0 do 100 km/h za samo 5,9 sekundi. Ovaj monstrum se ugrađivao i u Feton, još jedan od dragulja iz Pihovog perioda.

Cijena je tada bila astronomska, počinjala je od skoro 100.000 evra, a dodatna oprema podizala bi je još više. Kada se uračuna inflacija, taj iznos danas bi odgovarao vrijednosti od čak 150.000 evra.

Nijemac sa Jutjub kanala FixitAri kaže da je svoj automobil uvezao iz Japana. Iako su mnogi primjerci prvobitno prodati na Bliskom istoku, većina ih je na kraju ostala u Japanu.

Međutim, kada se Tuareg W12 vozi veoma umjereno, troši oko 20 litara goriva na 100 kilometara. Čim se snažnije pritisne papučica gasa, potrošnja raste na čak 35 litara na 100 kilometara. Osim toga, ovaj motor zahtjeva benzin od 98 oktana, a ne uobičajeni benzin od 95 oktana.

Rezervoar ima zapreminu od 100 litara, a prema trenutnim cijenama goriva u Njemačkoj, njegovo punjenje košta oko 250 evra. Nijemac takođe kaže da se, kada se snažno ubrzava ovim motorom, kazaljka koja pokazuje nivo goriva u rezervoaru doslovno može vidjeti kako se pomjera ka praznom rezervoaru u realnom vremenu.

(Mondo)