Ovo je najbolji trenutak za kupovinu polovnog automobila: Zbog jedne stvari možete da uštedite veliki novac

Zimska kupovina polovnog automobila donosi prednost u pregovorima oko cijene zbog manje potražnje. Uz to, hladno vrijeme je odlična prilika da testirate motor i akumulator.

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Kupovina polovnog automobilaveliki je trošak za većinu domaćinstava, zbog čega mnogi kupci pokušavaju da pronađu pravi trenutak za kupovinu. Iako se na prvi pogled čini da godišnje doba nema mnogo uticaja na cijenu vozila, zimski mjeseci mogu da donesu određene prednosti, posebno onima koji su spremni da pregovaraju.

Slabija potražnja za pojedinim automobilima, duže čekanje na kupca i želja prodavaca da završe prodaju mogu da otvore prostor za povoljniju cijenu. Ipak, ne postoji pravilo da su svi automobili zimi jeftiniji. Mnogo zavisi od konkretnog modela, stanja vozila i ponude na tržištu.

Zašto je zima zanimljiva za kupovinu polovnjaka?

Tokom hladnijih mjeseci dio kupaca odlaže kupovinu automobila zbog drugih troškova, praznika ili nepovoljnih vremenskih uslova. Zbog toga interesovanje za pojedine modele može da oslabi, a prodavci ponekad postaju spremniji na dogovor.

To je posebno važno kod automobila koji se duže nalaze u oglasima. Ako prodavac želi da oslobodi prostor, promijeni vozilo ili brzo dođe do novca, razumna ponuda može da bude prihvaćena i po nižoj cijeni od prvobitno oglašene.

Međutim, popularni modeli sa dobrom servisnom istorijom i realnom kilometražom mogu zadržati visoku cijenu i tokom zime. Zato je važno pratiti tržište, umjesto očekivati automatski popust samo zato što je hladno vrijeme.

Manje kupaca može da znači više prostora za pregovore

Jedna od najvećih prednosti kupovinezimi jeste mogućnost da se detaljnije pregovara o cijeni. Kupac koji je već istražio tržište i zna koliko slični automobili koštaju ima bolju osnovu za razgovor sa prodavcem.

Prije nego što odete da pogledate automobil, uporedite nekoliko oglasa za isti model, godište, motor i približnu kilometražu. Obratite pažnju i na to koliko dugo se vozilo prodaje i da li je cijena ranije mijenjana.

Ako pregled pokaže da su potrebni novi pneumatici, zamjena akumulatora ili ulaganje u kočnice, te stavke mogu biti argument za pregovore. Važno je da se ponuda zasniva na stvarnom stanju vozila, a ne samo na pokušaju da se cijena što više snizi.

Decembar, januar ili februar - kada je najbolje kupiti automobil?

Ne postoji jedan mjesec koji je uvijek najpovoljniji za kupovinu polovnog automobila. Decembar može biti zanimljiv zbog završetka godine i ličnih planova pojedinih prodavaca, dok januar i februar mogu donijeti drugačiju ponudu i nove oglase.

Zato je korisnije pratiti cijene tokom nekoliko nedjelja nego čekati određeni datum. Ako se pojavi automobil koji odgovara vašim potrebama, ima provjerljivu istoriju i nudi dobar odnos cijene i stanja, nema razloga da se kupovina odlaže samo zbog kalendara. Kupci bi trebalo da porede ukupne troškove, a ne samo cijenu iz oglasa. Jeftiniji automobil može zahtijevati skupe popravke odmah nakon kupovine, čime početna ušteda brzo nestaje.

Zima je prilika da provjerite kako se automobil ponaša na hladnoći

Hladno vrijeme ne utiče samo na tržište već može pomoći i u otkrivanju određenih problema na vozilu. Ako je moguće, automobil treba pokrenuti dok je motor hladan, jer se tada lakše uočavaju poteškoće pri startovanju i nepravilan rad motora.

Posebnu pažnju obratite na akumulator, sistem punjenja, grijanje i odmagljivanje stakala. Provjerite da li se motor normalno pokreće, da li se na instrument-tabli pojavljuju upozorenja i da li se čuju neuobičajeni zvuci.Važno je provjeriti i stanje zimskih guma, kočnica, podvozja i eventualne tragove korozije.

Mokra karoserija, snijeg i slabo osvjetljenje mogu otežati uočavanje oštećenja, pa pregled treba obaviti na dnevnom svjetlu, na bezbjednom mjestu.

Na šta posebno treba obratiti pažnju pri kupovini polovnog automobila?

Bez obzira na godišnje doba, nekoliko provjera može da smanji rizik od loše kupovine.

Servisna istorija: provjerite račune, servisnu knjižicu i dostupne zapise o održavanju.

Kilometraža: uporedite prikazanu kilometražu sa servisnom dokumentacijom i stanjem vozila.

Motor i mjenjač: obratite pažnju na nepravilan rad, upozoravajuće lampice i neuobičajene zvuke.

Karoserija i podvozje: provjerite tragove korozije, oštećenja i ranijih popravki.

Dokumentacija: provjerite vlasništvo, broj šasije i podatke u dokumentima.

Nezavisan pregled: prije konačne odluke odvezite automobil u servis kojem vjerujete. Ako prodavac odbija razuman pregled ili ne želi da pokaže dostupnu dokumentaciju, to je razlog za dodatni oprez.

Da li se isplati čekati zimu zbog niže cijene?

Kupovina zimi može da bude povoljna ako naiđete na prodavca koji želi bržu prodaju i automobil čija je cijena realna u odnosu na stanje. Ipak, nema garancije da će isti model biti jeftiniji nego nekoliko mjeseci ranije.

Najvažnije je da ne žurite sa odlukom, uporedite više ponuda i unaprijed odredite koliko novca možete da izdvojite za kupovinu i početno održavanje. Zimski mjeseci mogu da pruže dodatni prostor za pregovore pri kupovini polovnog automobila, ali najbolja kupovina nije nužno ona sa najvećim popustom. To je vozilo sa provjerljivom istorijom, dobrim tehničkim stanjem i cijenom koja odgovara njegovoj stvarnoj vrijednosti.

(Mondo)