Kada u grlu osjetite bol ili grebanje, isprobajte neki od ovih prirodnih načina za umirivanje grlobolje.

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Bol u grlu jedna je od veoma čestih tegoba tokom zime. Najčešći uzroci bola u grlu su prehlada, preterano naprezanje glasnih žica ili suv vazduh kojem smo zimi izloženi zbog grijanja. Donosimo vam nekoliko prirodnih metoda kojima možete na zdrav i jednostavan način da ublažite ovu neprijatnu tegobu.

1. Čaj od kajenskog bibera

U manju šerpu sa vodom stavite čaj od limuna, čaj od nane, sok jednog limuna, kašičicu meda i malo kajenskog bibera u prahu (na vrh noža). Sve dobro promiješajte i sklonite sa vatre prije nego što provri. Pijte dok je još vruće.

2. Bakin recept protiv bola u grlu

U 250 ml vode dodajte dvije kašičice meda i dobro zagrejte (pazite da ne provri). Sklonite sa vatre i iscijedite otprilike dve kašičice soka od svježeg limuna. Za intenzivniji ukus možete dodati i kašičicu smeđeg šećera.

3. Mlječni napitak sa cimetom

Pomiješajte kašiku šećera, dva prstohvata sode bikarbone i pola kašičice cimeta. Dodajte 250 ml mlijeka i dobro promiješajte. Stavite na laganu vatru i miješajte. Sklonite sa vatre pre nego što mlijeko provri i dodajte kašiku meda. Poslužite dok je vruće.

4. Biljni čaj sa rakijom

Pomiješajte zeleni čaj, kamilicu i čaj od limuna i dobićete napitak bogat antioksidansima. Ako dodate još i kašičicu meda, limunov sok, đumbir i malo rakije, imaćete napitak koji može pružiti osjećaj topline i prijatnosti.

5. Grgoljenje

Napravite fiziološki rastvor od 250 ml vode i jedne kašičice soli. Mješavinu zagrejte do ključanja, a zatim ostavite da se ohladi do prijatne temperature. Uzmite veći gutljaj tečnosti, zabacite glavu i grgoljite. Tečnost nemojte da gutate, već je nakon desetak sekundi ispljunite.

Ponavljajte postupak nekoliko puta dnevno dok simptomi bola u grlu ne počnu da se povlače. Grgoljenje slanom vodom može ublažiti neprijatnost i iritaciju grla.

6. Inhaliranje

Zagrijte tri šolje vode i dodajte kesicu čaja od limuna, kamilicu i malo svežeg đumbira. Ostavite pet minuta da se prohladi. Nemojte udisati vrelu paru jer postoji rizik od opekotina. Umjesto toga, možete se istuširati toplom vodom ili koristiti ovlaživač vazduha kako biste ublažili suvoću disajnih puteva.

7. Topli oblog

Napravite čaj od suvih cvetova kamilice i, dok je još topao, potopite u njega čist peškir. Kada se malo prohladi, dobro ga ocedite, zarolajte po dužini i stavite oko vrata. Oblog može pružiti prijatan osjećaj topline i opuštanja.

Ako bol u grlu traje nekoliko dana, pogoršava se ili ga prate drugi simptomi, obavezno se obratite svom izabranom ljekaru.

Izvor: Zadovoljna/Sensa