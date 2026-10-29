Pravi automobilski dragulj: Zapušteni Bentley iz 1928. godine mogao bi vrijediti više od milion dolara (Video)

Britanski istraživač napuštenih objekata Kolin Smit (Colin Smith) pronašao je izuzetno rijedak automobil dok je snimao sadržaj za svoj kanal na Jutjubu.

Riječ je o modelu Bentley 4.5 Litre Sports Tourer iz 1928. godine, čija je karoserija, koju je izradila kompanija Vanden Plas, ostala sačuvana uprkos dugogodišnjem zanemarivanju.

Ovaj automobil mogao bi vrijediti više od milion dolara, ali konačna procjena zavisiće od potvrde njegove autentičnosti, stanja i dostupne dokumentacije.

Rijetka karoserija povećava vrijednost

Upravo izvedba karoserije čini ovaj Bentley posebnim. Kompanija Bentley proizvela je oko 720 primjeraka modela 4.5 Litre u periodu od 1927. do 1931. godine. Karoseriju Vanden Plas dobila su samo 204 automobila, a svega 148 njih bili su turistički modeli sa četiri sjedišta, poput pronađenog primjerka.

Tokom 1928. godine proizvedeno je nešto više od 50 takvih automobila, što znači da pronađeni Bentley pripada ranom periodu proizvodnje ovog modela.

Ispod poklopca nalazi se atmosferski četvorocilindrični motor zapremine 4,4 litra, opremljen sa dva karburatora. U standardnoj turističkoj verziji razvijao je 110 konjskih snaga.

Originalna karoserija mogla bi biti presudna

Predratni Bentleyji koji su sačuvani do danas rijetko imaju originalnu karoseriju u ovako dobrom stanju. Garaže, šupe i drugi pomoćni objekti često ostavljaju posljedice na konstrukcijama od drveta i tankim čeličnim panelima koji su korišćeni u izradi tadašnjih automobila.

Zbog toga bi primjerak sa karoserijom Vanden Plas, koja je i dalje sačuvana, mogao biti posebno vrijedan kolekcionarima. Ipak, prije konačne procjene potrebno je provjeriti broj šasije i potvrditi da su svi ključni dijelovi automobila autentični.

Provjera registarskih podataka navodno je pokazala da je automobil napustio fabriku u crnoj boji. Međutim, tek treba utvrditi da li je riječ o originalnoj boji ili je vozilo kasnije ponovo lakirano.

Ovaj podatak mogao bi značajno uticati na procjenu vrijednosti. Automobili sa podudarnim brojevima, odnosno originalnim i međusobno usklađenim oznakama ključnih dijelova, kao i dokumentovanom istorijom vlasništva, na tržištu obično postižu drugačije cijene od primjeraka sa nepotpunom dokumentacijom.

Slični Bentleyji prodavani za milione dolara

Ranije aukcijske prodaje pokazuju koliko se cijene naizgled sličnih Bentleyja sa karoserijom Vanden Plas mogu razlikovati.

Primjerak iz 1928. godine prodat je na aukciji kuće Broad Arrow tokom manifestacije Villa d'Este u maju 2026. godine za približno 400.000 dolara.

Drugi automobil, sa brojem šasije RL3427, imao je podudarne brojeve i neprekinutu istoriju vlasništva kada je ponuđen na aukciji kuće RM Sotheby's u Montereju 2021. godine. Prodat je za 1.105.000 dolara.

Još jedan Bentley Vanden Plas Semi-Le Mans Tourer, sa originalnom karoserijom, dostigao je cijenu od 2.750.000 dolara na aukciji kuće Gooding & Company na ostrvu Amelija 2013. godine.

Ovi primjeri pokazuju da cijena automobila slične konstrukcije i motora može da se kreće od manje od pola miliona do gotovo tri miliona dolara, u zavisnosti od stanja, porijekla, autentičnosti i istorije konkretnog primjerka, piše Klix.

Koliko zaista vrijedi pronađeni Bentley?

U slučaju pronađenog automobila, ključna će biti potvrda autentičnosti. Originalna karoserija i rijetkost modela predstavljaju značajne prednosti, ali konačna vrijednost zavisiće i od tehničkog stanja, eventualnih oštećenja, originalnosti dijelova i dokumentacije.

Ako se potvrdi da je riječ o autentičnom primjerku sa originalnom karoserijom i pouzdanom istorijom, ovaj zapušteni Bentley mogao bi se pokazati kao izuzetno vrijedan nalaz za kolekcionare klasičnih automobila.

(Mondo)