Zavirite u garažu Maksa Ferštapena: Šampion F1 krije brutalnu kolekciju vrednu preko 8 miliona evra, a ovo mu je mezimac

Kada napusti stazu i skine trkački kombinezon Red Bula, četvorostruki svjetski šampion seda u mašine koje lede krv u žilama - od unikatnog Ferarija bez krova i stakla do mašine od 1.160 konjskih snaga koju je konstruisao sam Adrijan Njui.

Izvor: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia

On ne vozi da bi se trkao - on se trka da bi pobijedio. Mladić koji je promijenio istoriju Formule 1, srušio rekorde bez trunke respekta prema starijim šampionima i podigao čitavu jednu naciju na noge, danas je sinonim za apsolutnu dominaciju na stazi.

Sa bogatstvom procijenjenim na oko 310 miliona evra i statusom jednog od najboljih vozača u istoriji ovog sporta, Maks Ferštapen opravdava nadimak "Leteći Holanđanin" svakim pokretom volana.

Ali, šta se dešava kada se ugase reflektori na stazama širom svijeta, a Maks skine svoj trkački kombinezon? Njegova strast prema ekstremnoj brzini ne prestaje na ciljnoj liniji. Preselili smo se u njegovu privatnu garažu u Monaku, koja krije impresivnu kolekciju vrijednu više od 8 miliona evra.

Šta vozi na stazi?

U Formuli 1, Maks je prva zvijezda tima Oracle Red Bull Racing. Trenutno vozi Red Bull RB22 sa potpuno novom pogonskom jedinicom Red Bull Ford Powertrains DM01, razvijenom za sezonu Formule 1 2026. godine u partnerstvu sa kompanijom Ford Racing.

Ovaj bolid pokreće 1,6-litarski V6 turbo-hibridni motor koji isporučuje blizu 1.000 konjskih snaga, pri masi vozila manjoj od 800 kilograma.

Privatna garaža

Za razliku od nekih kolega koji kupuju klasične modele radi prestiža ili investicije, Maksova garaža odražava trkačkog puristu. Svaki automobil u njegovom vlasništvu ima samo jednu svrhu: pruža najekstremniji mogući osjećaj u vožnji.

Pogledajmo detaljne karakteristike njegove nevjerovatne flote:

1. Kruna kolekcije: Aston Martin Valkyrie

Procijenjena vrijednost: Oko 3.500.000 €

Motor: 6.5-litarski atmosferski V12 (Cosworth) + hibridni sistem

Snaga: 1.160 konjskih snaga

Maksimalna brzina: Preko 400 km/h

Osobenost: Razvijen u saradnji između Aston Martina i Red Bulovog genijalnog inženjera Adrijana Njuija. Ovaj automobil je bukvalno F1 bolid sa dozvolom za registraciju i vožnju po običnim ulicama, sa ekstremnom aerodinamikom koja stvara ogroman potisak.

2. Ekskluzivna Italijanska barčeta: Ferrari Monza SP2

Procijenjena vrijednost: Oko 1.800.000 €

Motor: 6.2-litarski atmosferski V12

Snaga: 810 konjskih snaga

Ubrzanje (0-100 km/h): 2.9 sekundi

Osobenost: Limitirani model iz Ferrarijeve specijalne serije Icona, proizveden u svega 499 primjeraka. Auto nema ni krov ni šoferšajbnu, već koristi inovativni "virtuelni vjetrobran" koji preusmjerava vazduh preko glava vozača i suvozača, simulirajući osjećaj vožnje retro trkačkih modela iz pedesetih godina.

Izvor: XPB Images, XPB Images Ltd / Alamy / Profimedia

3. Hibridni monstrum: Ferrari SF90 Stradale

Procijenjena vrijednost: Oko 500.000 €

Motor: 4.0-litarski twin-turbo V8 + 3 elektromotora

Snaga: 1.000 konjskih snaga

Ubrzanje (0-100 km/h): 2.5 sekundi

Osobenost: Prvi Ferrarijev plug-in hibridni hiperautomobil sa pogonom na sva četiri točka, koji Maksu pruža trenutno ubrzanje zahvaljujući električnoj energiji u kombinaciji sa moćnim V8 benzincem.

4. Oružje za stazu: Ferrari 488 Pista

Procijenjena vrijednost: Oko 330.000 €

Motor: 3.9-litarski twin-turbo V8

Snaga: 720 konjskih snaga

Maksimalna brzina: 340 km/h

Osobenost: Ekstremna, olakšana verzija standardnog modela 488, projektovana prije svega za postizanje najboljih vremena na trkačkim stazama.

5. Sentimentalni pobjednik: Porsche 911 GT3 RS

Procijenjena vrijednost: Oko 200.000 €

Motor: 4.0-litarski šestocilindrični bokser (atmosferski)

Snaga: Oko 500 konjskih snaga

Osobenost: Ovo je možda i najvažniji auto u njegovoj garaži sa emotivne strane - Maks ga je kupio 2016. godine kako bi proslavio svoju istorijsku prvu pobjedu u F1 u Barseloni. Pored njega, posjeduje i još ekstremniju verziju za stazu - Porsche 911 GT2 RS Clubsport.

6. Poklon od partnera: Honda NSX Type S

Procijenjena vrijednost: Oko 170.000 €

Motor: 3.5-litarski twin-turbo V6 hibrid

Snaga: 602 konjske snage

Osobenost: Dobio ga je na poklon u znak zahvalnosti za saradnju sa Hondom koja je Red Bul snabdijevala motorima. Verzija Type S je limitirana u svega 350 komada za cijeli svijet.

7. Porodična raketa za svaki dan: Audi RS6 Avant ABT Legacy Edition

Procijenjena vrijednost: Oko 250.000 €

Motor: 4.0-litarski twin-turbo V8 (modifikovao ABT)

Snaga: 760 konjskih snaga

Maksimalna brzina: 320 km/h

Osobenost: Da bi mogao brzo da stigne do prodavnice ili aerodroma, Maks koristi ovaj tjunirani karavan brutalnog izgleda i performansi hiperautomobila, ali sa dovoljno mjesta za prtljag.

4. Oružje za stazu: Ferrari 488 Pista

Procijenjena vrijednost: Oko 330.000 €

Motor: 3.9-litarski twin-turbo V8

Snaga: 720 konjskih snaga

Maksimalna brzina: 340 km/h

Osobenost: Ekstremna, olakšana verzija standardnog modela 488, projektovana prije svega za postizanje najboljih vremena na trkačkim stazama.

5. Sentimentalni pobjednik: Porsche 911 GT3 RS

Procijenjena vrijednost: Oko 200.000 €

Motor: 4.0-litarski šestocilindrični bokser (atmosferski)

Snaga: Oko 500 konjskih snaga

Osobenost: Ovo je možda i najvažniji auto u njegovoj garaži sa emotivne strane - Maks ga je kupio 2016. godine kako bi proslavio svoju istorijsku prvu pobjedu u F1 u Barseloni. Pored njega, posjeduje i još ekstremniju verziju za stazu - Porsche 911 GT2 RS Clubsport.

6. Poklon od partnera: Honda NSX Type S

Procijenjena vrijednost: Oko 170.000 €

Motor: 3.5-litarski twin-turbo V6 hibrid

Snaga: 602 konjske snage

Osobenost: Dobio ga je na poklon u znak zahvalnosti za saradnju sa Hondom koja je Red Bul snabdijevala motorima. Verzija Type S je limitirana u svega 350 komada za cijeli svijet.

7. Porodična raketa za svaki dan: Audi RS6 Avant ABT Legacy Edition

Procijenjena vrijednost: Oko 250.000 €

Motor: 4.0-litarski twin-turbo V8 (modifikovao ABT)

Snaga: 760 konjskih snaga

Maksimalna brzina: 320 km/h

Osobenost: Da bi mogao brzo da stigne do prodavnice ili aerodroma, Maks koristi ovaj tjunirani karavan brutalnog izgleda i performansi hiperautomobila, ali sa dovoljno mjesta za prtljag.

Ostale "igračke" u kolekciji

Četvorostruki svjetski šampion je tokom godina u svojoj ergeli držao i čitavu gamu modela brenda Aston Martin (koji je bio sponzor tima), uključujući prelijepi DBS Superleggera (V12 sa 715 KS), DB11 i Vantage. Pored uličnih automobila, posjeduje i Renault Sport R.S. 01 - karbonski trkački automobil od 550 konjskih snaga koji nije legalan za ulicu već služi samo za zabavu na privatnim stazama.

Najmlađi debitant u istoriji F1 je dokazao da granice postoje samo da bi se pomjerale. Sa 29 godina i bogatstvom koje raste iz dana u dan, njegova strast prema oktanskim monstrumima garantuje da će se u ovoj garaži u Monaku naći još mnogo ekstremnih mašina.