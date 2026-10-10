Rasel se zakucao u ogradu, Ferstapen ispisao istoriju: Sprint u Singapuru koji će se prepričavati

Maks Ferstapen se vratio u formu pobjedom na sprint trci u Singapuru, ostavio je Hamiltona iza sebe, ako i Antonelija.

Izvor: FAZRY ISMAIL/EPA

Čini se da se Maks Ferstapen vraća u formu života! u Formuli 1 Poslije sjajnog izdanja u Maleziji, gdje je prekinuo post dug 302 dana, sad je stigao do postolja i u Singapuru. Trijumfovao je u sprint trci za Veliku nagradu Singapura, a ovo je ujedno i istorijski trenutak za Holanđanina, koji je prvi put u karijeri postao pobednik na stazi "Marina Bej".

Ferstapen je iza sebe ostavio Luisa Hamiltona. Doduše, bio je brži za svega pet sekundi, ali je to bilo sasvim dovoljno da se popne na najviše postolje. Na trećem mjestu je završio Šarl Lekler.

Možda bi čitava situacija bila drugačija da Džordž Rasel nije imao veliku nezgodu. Ipak, nakon što je ustanovljeno da je vozač dobro i nakon što je bezbjednosno vozilo koje je izašlo na stazu obavilo sve zadatke, trka je nastavljena, tako da je Ferstapen zadržao prednost lidera.

Kimi Antoneli je završio na četvrtom mjestu i to na pomalo neočekivan način. Vozači Meklarena imali su incident u posljednjem krugu. Oskar Pjastri i Lando Noris napravili su greške zbog kojih su obojica ispaštali na kraju, dok je Italijan uspio da nastavi niz uspjeha, nakon što je i u Maleziji stigao do postolja. Doduše, tad je bio drugi - ispred Luisa Hamiltona.

Šta se dogodilo Džordžu Raselu?

Džordž Rasel neće po dobrom pamtiti sprint za Veliku nagradu Singapura. Vozač Mercedesa imao je sjajan početak i već na startu uspeo da pretekne Maksa Ferstapena, osvajača pol pozicije, ali je samo krug kasnije napravio grešku koja mu je potpuno uništila trku.

Pogledajte problem Rasela na stazi:

The moment George Russell crashed while leading the Sprint.Keep a close eye on the exact moment Toto Wolff presses the button and sends George straight onto the wet kerb. https://t.co/FXzkM0OCjD — MV33Racing (@MV33Racing)October 10, 2026

U izuzetno teškim uslovima na stazi "Marina Bej", Britanac je izgubio kontrolu nad bolidom, okrenuo se za 180 stepeni i završio u zaštitnoj ogradi. Njegov nastup tako je završen praktično čim je počeo, a incident je dodatno usporio sprint, pošto je na stazu moralo da izađe bezbjednosno vozilo.

Trka je, inače, kasnila pola sata zbog padavina u Singapuru, a Raselova greška dodatno mu je zakomplikovala vikend. Zbog promjene pogonske jedinice, vozač Mercedesa će glavnu trku započeti sa začelja, pa ga čeka težak zadatak ukoliko želi da popravi utisak na ulicama Singapura.