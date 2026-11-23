Reprezentacija Litvanije će u oslabljenom sastavu da igra protiv Srbije u kvalifikacijama za Mundobasket

Izvor: MN PRESS

Srbija gostuje Litvaniji u kvalifikacijama za Mundobasket, meč se igra u četvrtak 26. novembra u 17.30 časova i oba tima će biti oslabljena. Već se zna da zbog obaveza u Evroligi neće igrati svi pozvani igrači iz Partizana i Crvene zvezde, a slična priča je i u domaćem timu.

Portal "BasketNews" donosi nove informacije o promjenama u sastavu od kojih je jedna svakako najvažnija. Jonas Valančijunas sigurno neće igrati protiv Srbije i vrlo su male šanse da će biti u sastavu za drugi meč protiv Bosne i Hercegovine i nije jedini. Neće igrati ni njegov saigrač iz Žalgirisa Azulas Tubelis koji ima problem sa koljenom.

Vidi opis Dobre vijesti za Srbiju i Dušana Alimpijevića: Najbolji igrač Litvanije ne igra i nije jedini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Alex Slitz / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

"Rokas Jokubaitis, Eimantas Bendzijus i Arturas Gudaitis takođe neće igrati. Žalgiris je potvrdio da će u ponedjeljak nacionalnom timu da se pridruže Marek Blaževič, Dovidas Gedraitis i Dejvidas Sirvidis i da oni neće igrati protiv Reala", stoji u tekstu.

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(MONDO)