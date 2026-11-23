Nikola Jokić je pričao sa medijima poslije pobjede u Čikagu, spominjao je Svetislava Pešića, reprezentaciju Srbije, igru Denvera...

Izvor: MN PRESS

Nikola Jokić je odigrao sjajan meč, upisao 202. tripl-dabl u karijeri i pomogao Denveru da pobijedi u Čikagu (151:145). Srpski centar je bio odličan (37, 18sk, 11as) i uz nezaustavljivog Džamala Mareja (45 poena) je upisana važna pobjeda. Poslije meča je citirao i Svetislava Pešića, nezadovoljan načinom na koji je ekipa igrala u određenim momentima.

"Mislim da smo imali šansu da usporimo ritam utakmice, ali su oni diktirali tempo meča. Mogli smo da usporimo. Moj bivši trener, tačnije bivši selektor kaže da brz napad može da dovede do brze odbrane, dakle ako igraš duže napade, onda i oni moraju tako. Imali smo šansu da usporimo ritam, igrali smo u njihovom ritmu. Mnogi njihovi šuteri su pogađali. Imali smo neke prijeko potrebne odbrane u posljednjoj dionici i produžetku. Gordon je imao pet brzih poena, Džonson je dao onu važnu trojku, svi su imali neki svoj momenat", rekao je Jokić.

Na osam sekundi prije kraja meča je Jokić izgubio loptu, ali je ubijeđen da je tom prilikom fauliran. Džoš Gidi je poentirao na drugoj strani za produžetak (131:131).

"Mislim da sam fauliran, mislim da jeste bio faul", objasnio je Jokić.

JOKIC SENDS THE GAME TO OVERTIME https://t.co/okzh23tR1t — BrickCenter (@BrickCenter_)November 23, 2026

Pohvaliio je ekipu Bulsa koja je sjajno šutirala za tri (25/55, odnosno 45.5 odsto).

"Oni igraju najbrže po ritmu u tranziciju, najbrže trče, najbrže daju poene iz tih situacija. Mi nismo dobro uradili posao sa tim, trebalo je da usporimo tempo. Pobijedili smo, što je najvažnije, svako je doprinio. Produžetak je bio dobar, dominirali smo.

Ko kaže da je zdrav?

Nikola Jokić higlights protiv Čikaga tripl dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets

Jedno od pitanja odnosilo se na fantastičnu igru u tandemu sa Džamalom Marejom i njihovu tajnu.

"Dugo igramo zajedno, ne znam, dešava se, trudimo se da budemo otvoreni, da postavim blokove, da reagujemo na osnovu reakcije rivala, tako igramo. Samo pogađamo šuteve."

Konstatovao je novinar da je Eron Gordon ove godine sezone zdrav i pitao ga da li primjećuje razliku.

"Mislim da nije zdrav, da budem iskren, sam igra. U današnjoj košarci je igranje pod povredom normalna stvar, moraš da se boriš sa tim."

"Uživam u reprezentaciji, igramo važan meč"

Vidi opis Nikola Jokić nakon pobjede Denvera citirao Svetislava Pešića: "Moj bivši selektor ima jednu izreku" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Posebno je na srpskom jeziku pričao o reprezentaciji Srbije i istakao da je uživao da igra za "orlove" ljetos. Navijaće za srpsku reprezentaciju u predstojećem meču protiv Litvanije u kvalifikacijama za Mundobasket.

"Izgubili smo pripremnu protiv Francuske mojom greškom. Stvarno sam uživao u saradnji sa svima, sa drugarima, saigračima, ostvarili smo bitne pobjede. Sada igramo protiv Litvanije, ekipa je na okupu, nadamo se da ćemo da ostvarimo dobar rezultat. Što se sezone u Denveru tiče, dobro smo počeli, neke mečeve koje nije trebalo da dobijemo smo dobili, izgubili smo neke koje je trebalo da dobijemo. Dobra je sezona."

Spomenuo je i da je jedan od ključnih razloga za trijumf Nagetsa u Čikagu bio skok.

"Kontrolisali smo skok u većini slučajeva, uspjeli smo te retke njihove promašaje da uhvatimo, možda je to bila neka razlika", završio je Jokić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:31 Nikola Jokić izjava posle Denver - Hjuston Izvor: YouTube/Denver Nuggets Izvor: YouTube/Denver Nuggets

(MONDO)