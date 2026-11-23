Generalni direktor kompanije "Milenijum tim" Stojan Vujko podnio je neopozivu ostavku na funkciju potpredsjednika Olimpijskog komiteta Srbije.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor kompanije "Milenijum tim" Stojan Vujko podnio je neopozivu ostavku na funkciju potpredsjednika Olimpijskog komiteta Srbije. Medijima je dostavljeno zvanično saopštenje u kom obrazlaže razloge za ovakvu odluku.

"Sport je mnogo veći i važniji od bilo kog pojedinca. Kao čovjek koji decenijama pruža podršku sportu, ne želim da moje ime u javnosti bude u fokusu umjesto sportista, njihovih rezultata i vrijednosti koje predstavljaju. Olimpijski komitet Srbije podržava naše najbolje sportiste, njihove rezultate, trud i snove. Vjerujem da je povlačenje sa ove funkcije u ovom trenutku čin odgovornosti prema instituciji u čijem radu sam imao čast da učestvujem. Ovu odluku donosim iz poštovanja prema OKS, sportistima, vrijednostima olimpizma i ugledu naše zemlje u međunarodnim sportskim krugovima", istakao je Stojan Vujko.

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Naglasio je da njegova odluka ne predstavlja odustajanje od podrške sportu, kojoj je posvećen dugi niz godina, niti prekid saradnje sa sportskim organizacijama i klubovima.

"Nastaviću da doprinosim razvoju srpskog sporta. Isto tako, kompanija 'Milenijum tim' ostaje posvećena podršci sportu i sportistima. Ponosni smo što smo srebrni sponzor Olimpijskog komiteta Srbije i što već godinama podržavamo srpske sportiste i organizacije, ali i sport na međunarodnom nivou, kroz partnerstvo sa Evropskom džudo unijom. Posebno smo nastojali da pomognemo manje komercijalnim sportovima, poput džudoa, skijanja i šaha, ali i košarci, odbojci, fudbalu i drugim sportovima. Ta podrška će se nastaviti. Vjerujem da je interes sporta iznad svakog ličnog angažmana. Sportisti moraju da ostanu u prvom planu, a naš zadatak je da im obezbijedimo podršku i uslove da predstavljaju Srbiju na najbolji mogući način", zaključio je Vujko.

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(MONDO)