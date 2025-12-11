Dejan Tomašević novi predsjednik OKS: Jednoglasno izabran nasljednik Bože Maljkovića.

Olimpijski komitet Srbije dobio novog predsjednika.

Novi predsednik Olimpijskog komiteta Srbije (OKS) je Dejan Tomašević. Izabran je jednoglasnom odlukom na sjednici Skupštine OKS, tako da će na mjestu predsjednika zamijeniti još jedno veliko košarkaško ime - Božidara Božu Maljkovića.

Ovo je bila i prva Skupština OKS u olimpijskom ciklusu Los Anđeles 2028, gde je cilj još veći broj medalja nego u Parizu.

Tomašević je u karijeri igrao za Borac, Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, Taukeramiku (Baskonija), Pamesu (Valensija), Panatinaikos i PAOK. Sa reprezentacijom Jugoslavije osvojio je zlatne medalje na Svjetskim prvenstvima 1998. i 2002. godine, kao i srebro na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996.

Sa nacionalnim timom osvojio je tri zlatna odličja (1995, 1997. i 2001. godine) i jednu bronzu (1999. godine) na Evropskim prvenstvima. Tomašević je od 2011. do 2015. bio potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije.

Tomašević je potom od oktobra 2015. do novembra 2019. bio na funkciji generalnog sekretara KSS, a sad je bio jedini kandidat za predsednik Olimpijskog komiteta Srbije.