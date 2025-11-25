logo
Dejan Tomašević predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije: Bivši košarkaš preuzima važnu funkciju

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i Partizana Dejan tomašević biće novi predsjednik OKS.

Dejan Tomašević predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije Izvor: MN PRESS

Olimpijski komitet Srbije uskoro će dobiti novog predsjednika, nakon što je istekao mandat Božidaru Maljkoviću. Nekadašnji košarkaš i dugogodišnji reprezentativac Dejan Tomašević biće jedini kandidat za predsjednika OKS na predstojećoj izbornoj skupštini, potvrđeno je na sjednici Izvršnog odbora OKS održanoj u utorak.

Praktično, to znači da će Tomašević već na narednoj sjednici preuzeti važnu funkciju u srpskom sportu. Prema odluci Izvršnog odbora, više granskih saveza dalo je podršku Tomaševiću, koji je prihvatio kandidaturu, pa se na izbornoj skupštini početkom decembra očekuje i njegovo formalno imenovanje. Izborni proces trebalo je da bude završen u februaru, ali je produžen do kraja godine.

Tomašević, osvajač olimpijskog srebra, dva svjetska i tri evropska zlata sa reprezentacijom, tokom igračke karijere nastupao je za Crvenu zvezdu, Partizan, Budućnost, TAU Keramiku, Valensiju, Panatinaikos i PAOK. Kao funkcioner obavljao je dužnosti potpredsjednika i generalnog sekretara Košarkaškog saveza Srbije, a bio je i kandidat za predsjednika FIBA Evrope.

Njegov izbor znači i nastavak tradicije da na čelo Olimpijskog komiteta dolaze predstavnici košarkaškog sporta: Tomašević će naslijediti Božidara Maljkovića, koji je funkciju obavljao od 2017. godine, dok je prije njega OKS u dva mandata vodio Vlade Divac. Ivan Ćurković je 2009. godine završio posljednji mandat u kojem na čelu Olimpijskog komiteta Srbije nije bio predstavnik košarke.

