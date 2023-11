Kako je Partizan iz Zvezde doveo Tomaševića? "Donio sam novac u kesi..."

Transfer koji je napravio veliki potres devedesetih i koji je postavio temelj stvaranja opet moćnog Partizana.

Izvor: MN Press/YouTube/Jao Mile Podcast/Printscreen

Prelazak Dejana Tomaševića iz KK Crvena zvezda u KK Partizan bio je jedan od transfera koji su najviše potresli SR Jugoslaviju devedesetih godina, u svim sportovima. Kao evropski šampion, član slavne atinske generacije i najbolji igrač Zvezde, u kojoj je ponikao i osvajao titule, rođeni Beograđanin je promijenio dresove "vječitih" i u crno-bijelom postao još trofejniji as i jedan od najboljih centara u Evropi.

O njegovom šokantnom prelasku sa Malog Kalemegdana u Humsku u podkastu "Jao Mile" govorio je legendarni funkcioner i operativac Partizana, Dragan Todorić, koji je imao glavnu ulogu u tom transferu.

"Podvig u ono vrijeme bio je Tomašević, reprezentativac, igrač koji je 1995, 1996. godine donosio prevagu na jednu ili na drugu stranu. I još je bio u Zvezdi i imao je i neki ugovor sa Zvezdom, pa je sve to izgledalo maltene nemoguće. Uz to, bio je i ortodoksni zvezdaš, kao i roditelji, otac mu je takođe bio veliki zvezdaš", rekao je Todorić.

Crno-bijela akcija "Dejan Tomašević" počela je sa nekoliko telefonskih poziva.

"Meni je oko njega dosta pomogao i Novica Čičić, koji je kod nas bio trener mlađih juniora, jer sam se dogovorio sa njim da 'ispipa' i oslušne po gradu kako stoje stvari. Došao je do Ljube Vidačića, koji je tad isto bio u Zvezdi, pričao je sa njim i pitao me je poslije toga šta mislim o Ljubi, jer bi on htio da napusti Zvezdu. Rekao sam 'OK, dovešćemo ga i uklapa nam se uz Lukovskog kao plejmejker'. A Novica mi je uz to rekao da mu je Vidačić pomenuo i za Dejana, da razmišlja da ode iz Zvezde. Dao mu je broj telefona, ja sam ga pozvao i dogovorio se sa njim da se nađemo u jednom lokalu u Ustaničkoj. Sjeli smo, obavili razgovor i procijenio da on hoće da ide iz Zvezde. Nisam mogao da vjerujem koliko je bio ljut na sve tamo šta se dešavalo u Zvezdi, da nisu ispoštovali ništa..", rekao je Todorić.

Razgovor je bio veoma konkretan i sve je bilo gotovo za dan.

"Pitao sam ga - da li bi potpisao za Partizan ako ti donesem večeras novac? Ne kaparu, već faktički. Odgovorio mi je 'Bih'. Došao sam poslije toga u klub, rekao poslovnom direktoru to i nismo se dogovarali o cifri. Pitao me je šta mislim o cifri, odgovorio sam mu šta mislim i kazao je 'OK, naći ću taj novac danas, napravite ugovor i završavaj ako misliš da može'. Pozvao sam Dejana i rekao mu da se u toliko i toliko sati nađemo gdje smo bili, da ću donijeti papire i novac".

Tomašević je bio iznenađen brzinom Partizanove reakcije.

"Pitao me je koliko novca ću donijeti, nisam htio da pričam o tome preko telefona. Donio sam novac u kesi, nije mogao da vjeruje, pitao me da li može da javi roditeljima, odgovorio sam mu da ne može i da moramo da idemo zajedno, plašio sam se da će se predomisliti. I to veče smo završili".

DOLAZAK TOMAŠEVIĆA - KLJUČNI POTEZ

Dejan Tomašević u Partizanu je igrao do 1999. i odlaska u Budućnost, a u crno-bijelom je ostavio dubok trag, osvajao je titule, Kup, bio MVP prvenstva i nastupao sa crno-bijelima na Fajnal-foru Evrolige 1998. godine.

"Doveo sam Koturovića, Đokića, Radoševića, Peru Božića, ne mogu svih da se sjetim, ali mislim da je faktički u tom periodu dolazak Dejana Tomaševića bio krucijalan potez. Ne za tu godinu, već faktički je Partizan pokazao snagu i poslao poruku svim drugim igračima da mogu da dođu i da bi trebalo da dođu. On nas je definisao kao klub, bilo je to vrijeme sankcija, poslije 1992. godine kad smo bili prvaci Evrope ušli smo u vrijeme kada nije bilo ni vrijeme za investicije, ni za bilo šta. Njegovim dolaskom pokazali smo snagu. Imali smo tri-četiri godine do pojave Budućnosti kao državnog projekta, kada nismo mogli da se nosimo i nismo ni htjeli, već smo napravili dobar potez, jer je Budućnost pravila reprezentaciju SCG u Podgorici", rekao je Todorić.

Zanimljivo je to da je Zvezda tri godine kasnije pokušala da vrati Tomaševića, a i sam košarkaš otkrio je da je o tome odlučivano ispred Slobodana Miloševića. A, evo kako Tomašević pamti taj dan prelaska među crno-bijele:

"Igrajući za Crvenu zvezdu to je za mene bilo veliko zadovoljstvo. Još uvijek taj materijalni aspekt nije bio toliko izražen. Mi jesmo imali neke stipendije, ali ne nešto više od toga. U mojoj posljednjoj sezoni u Crvenoj zvezdi dolazi do prvih malo većih profesionalnih ugovora i znam da sam ja te godine dobio prvi put nagradu za osvojeno prvenstvo koje smo osvojili po drugi put zaredom. Od tog novca sam kupio auto, neki stari BMV. Prvi put sam kolima išao na trening, nisam morao više autobusom. Negdje sam očekivao da će klub ući u pregovore sa mnom oko produžetka saradnje i da će mi ponuditi ono što su ponudili nekim drugim igračima. Do toga nije došlo i tada su do mene došle informacije da je Partizan zainteresovan za mene i samo iz razloga neke povrijeđene sujete otišao sam na razgovor sa Partizanom. Nakon pola sata razgovora odlučio sam da potpišem za Partizan. Prvi moj i najveći problem je bio kako da kažem mom ocu. To sam i tada govorio i sada govorim. Kao neko ko je i danas veliki zvezdaš i svim srcem navija za Zvezdu u bilo kom sportu, meni je to bio najveći problem, kako njemu da saopštim. Naravno da je kao roditelj to prihvatio i podržao me", objasnio je Tomašević u intervjuu za "Arenu" prošle godine.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!