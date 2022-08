Transfer koji je zaljuljao Jugoslaviju - prešao iz Zvezde u Partizan: Nisam smio ocu da kažem, tad su krenule uvrede!

Kada je kao jedan od najboljih centara u zemlji prešao iz Crvene zvezde u Partizan problem mu nisu bili navijači nego - otac!

Vidjeli smo mnogo nesportskih scena u finišu prošle sezone ABA lige u finalnoj seriji Crvene zvezde i Partizana. Mečevi su prekidani, svašta je ubacivano u teren, a čule su se i neke uvrede. Dejan Tomašević smatra da je to sve krenulo od njega!

On je ponikao u Crvenoj Zvezdi, bio u prvom timu do 1991. do 1995. godine, uzeo je dvije titule sa crveno-bijelima, a onda je riješio da promijeni sredinu. Ipak, tada je bilo neko drugo vrijeme...

"Igrajući za Crvenu zvezdu to je za mene bilo veliko zadovoljstvo. Još uvijek taj materijalni aspekt nije bio toliko izražen. Mi jesmo imali neke stipendije, ali ne nešto više od toga. U mojoj posljednjoj sezoni u Crvenoj zvezdi dolazi do prvih malo većih profesionalnih ugovora i znam da sam ja te godine dobio prvi put nagradu za osvojeno prvenstvo koje smo osvojili po drugi put zaredom. Od tog novca sam kupio auto, neki stari BMV. Prvi put sam kolima išao na trening, nisam morao više autobusom. Negdje sam očekivao da će klub ući u pregovore sa mnom oko produžetka saradnje i da će mi ponuditi ono što su ponudili nekim drugim igračima. Do toga nije došlo i tada su do mene došle informacije da je Partizan zainteresovan za mene i meni je samo iz razloga neke povrijeđene sujete otišao sam na razgovor sa Partizanom. Nakon pola sata razgovora sa njim sam odlučio da potpišem za Partizan", ispričao je Tomašević za TV Arena sport u emisiji "Teme do Arene".

Uslijedio je prelazak u redove crno-bijelih, a najteže od svega je bilo kako reći ocu! Odrastao je u kući u kojoj se navijalo za crveno-bijele, a sada je prelazio u redove najvećeg rivala.

"Prvi moj i najveći problem je bio kako da kažem mom ocu. To sam i tada govorio i sada govorim. Kao neko ko je i danas veliki zvezdaš i svim srcem navija za Zvezdu u bilo kom sportu, meni je to bio najveći problem, kako njemu da saopštim. Naravno da je kao roditelj to prihvatio i podržao me", objasnio je Tomašević.

Ipak, tada su mnoge stvari bile drugačije i animozitet na tribinama nije bio toliki. A sada proslavljeni reprezentativac smatra da je tada trebalo reagovati drugačije.

"U tom trenutku nije bio tako veliki animozitet između ta dva kluba i toliko velika mržnja kao što je danas. Da jesam, jesam imao problema. Prije svega tokom samih utakmica i to ružno skandiranje mislim da je upravo krenulo sa mnom i sa mojim prelaskom iz Zvezde u Partizan. Šteta što tada ljudi koji su bili na čelu srpske i jugoslovenske košarke nisu preduzeli neke mjere. Da je to tada sankcionisano, sada ne bismo imali ove probleme", rekao je Tomašević.

Ipak, ni sada nema nikakvu dilemu da je donio pravu odluku!

"Ja sam donekle razumio njihov bijes i ljutnju, mada se nisam slagao sa time. Ja sam bio svjestan da je to najbolja odluka koju sam mogao da donesem", završio je on.