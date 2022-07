Nije tragedija ako Srbija ne ode na Mundobasket: Tomaševiću nakon debakla zasmetalo jedno - "Dok sam živ, biću protiv!"

Dejan Tomašević i Željko Rebrača su imali šta da kažu nakon dva teška poraza košarkaške reprezentacije Srbije.

Košarkaška reprezentacija Srbije doživjela je teške poraze u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo od Letonije i Belgije, zbog čega su šanse selekcije Svetislava Pešića da se plasira na završni turnir drastično smanjene.

Ipak, nekadašnji reprezentativci Jugoslavije Dejan Tomašević i Željko Rebrača smatraju da u "zemlji košarke" stvari nisu tako crne i da ovo nije realna slika snage srpske košarke.

Srbija tokom kvalifikacija nije mogla da računa na veliki broj igrača zbog FIBA "prozora" tokom kojih oni najbolji košarkaši nemaju dozvolu da nastupaju za nacionalni tim.

I dok je legendarni košarkaš Zoran Moka Slavnić "opleo" po reprezentaciji Srbije, Dejan Tomašević je prilikom gostovanja u emisiji "Jutro" na TV Prva objasnio šta je potrebno da se uradi ako ova zemlja zaista jeste "zemlja košarke".

"Nekako mi se čini da je od te zemlje košarke ostalo Pešić, savez i igrači koji su sad nekako razapeti na stubu srama, i mi iz nekih fotelja koji smo tu da ih kritikujemo. Želim da istaknem da je Kari moj veliki prijatelj, Saša Danilović, Tarlać... Oni su dali svoj maksimum da se reprezentacija što bolje pripremi. Veliko hvala igračima koji su se odazvali i odigrali u teškom momentu ove utakmice. Njima je najteže. Ako smo zemlja košarke, mi treba da im damo maksimalnu podršku. Nastavak kvalifikacija, pa Evropsko prvenstvo, siguran sam da će tada biti u mnogo boljoj situaciji. Siguran sam da će biti jedna od najozbiljnijih reprezentacija za osvajanje zlatne medalje", vjeruje Tomašević u kvalitete Srbije.

Naša reprezentacija u drugom ciklusu kvalifikacija, u mečevima protiv Grčke, Turske i Velike Britanije, mora da zaređa s pobjedama ne bi li imali šanse za plasman na Mundobasket.

"Najlakše bi bilo reći da je FIBA glavni i isključivi krivac. U najvećoj mjeri jeste. Rekao sam još tada da su prozori dobra ideja, ali samo ako sve reprezentacije mogu da računaju na sve igrače."

Tomašević kaže i da ne bi bio smak svijeta ako se Srbija ne plasira na Svjetsko prvenstvo.

"Treba svi da vjerujemo i podržimo ih pozitivnom energijom. Neće biti tragično ni ako se ne ode na Svjetsko prvenstvo. Mnogo bi potrebnije bilo napraviti analizu zašto nam se to dešava. Nije košarka jedini sport. Svjedoci smo čak i vaterpola, gdje je bila velika smjena generacija. To je sve normalno, ali volio bih da se uradi dobra analiza i da vidimo šta je to što nam treba. Naš budžet saveza je i po nekoliko puta manji od budžeta Izraela, Mađarske ili nekih reprezentacija koje košarkaški ne vidimo na mapi."

Upitan o tome da li je možda rješenje da se dovede strani košarkaš u reprezentaciju, Tomašević jasno poručuje:

"Apsolutno sam protiv i dokle god sam živ biću protiv toga. Treba da ostanemo dosljedni. Nažalost je sve veći pritisak da se čak uvede i drugi stranac u reprezentacijama. To nije dobro. Mi treba da ostanemo na ovom putu. Ne odlučujem ja, već savez i selektor, ali mislim da imamo dovoljno dobrih igrača koji mogu da budu u konkurenciji za zlatnu medalju", poručio je Dejan Tomašević.

I Željko Rebrača kaže da ovo nije prava slika reprezentacija Srbije.

"Gledao jesam, ali u ovom momentu, lako je sada pričati iz stolice. Zahvalio bih se igračima koji su se odazvali, ali ovo nije naša najjača reprezentacija. Ovo nije slika nas. Komplikovano je treneru Pešiću da za kratko vrijeme i gdje se prozori preklapaju, fali nam sigurno nekih osam igrača, onih najboljih. Nije to opravdanje, ali naša baza igrača je mnogo manja nego što je ranije bila. Teško je biti pametan, ali mora dublje da se radi da ne bi dolazilo do ovakvih situacija."

Nekadašnji centar Partizana, ali i Panatinaikosa, Detroita, Atlante i Los Anđeles Klipersa, prokomentarisao je i navode da bi Dejan Bodiroga mogao da bude predsjednik Evrolige. Da li bi onda legendarni Bodiroga mogao da pomiri Evroligu i FIBA?

"Dejan sigurno razumije situaciju i sa njim će ta komunikacija sigurno biti bolja. Imaćemo direktne informacije i moći ćemo bolje da komuniciramo. Neke stvari moraju da se mijenjaju, jer i naši najbolji igrači ne igraju u kvalifikacijama. Šta onda možemo i da očekujemo? Danas je teško dobiti bilo koga, ne živimo u onim vremenima devedesetih kad je ta razlika bila velika. Sad je mnogo drugačije", poručio je Željko Rebrača.

