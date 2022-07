Gdje su Teo, Micić i Kalinić!? Zašto to niko ne pita? Bivši selektor "opleo" nakon bruke u Nišu: Kult je otišao u k***c!

Legendarni košarkaš i trener Zoran "Moka" Slavnić bijesan je zbog poraza Srbije protiv Belgije, a potkačio je igrače koji nisu bili na spisku Svetislava Pešića.

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Letonije, pa od Belgije u junsko-julskom "prozoru" kvalifikacija za Mundobasket, a iako je prošla u narednu rundu - nije tako blizu plasmana na Svjetsko prvenstvo!



Ukoliko se reprezentacija Srbije ne bi plasirala na Mundobasket, na kome je redovan učesnik od 1959. godine, to bi bila veliko iznenađenje, ujedno i sramota, posebno jer se čitava zemlja nada medalji sa predstojećeg Eurobasketa kada će na raspolaganju imati igrače poput Jokića, Micića i drugih...

Njih međutim nije bilo u kvalifikacionim mečevima za SP, pošto su trenutno na odmoru poslije naporne sezone, a to je primijetio i legendarni košarkaš i trener Zoran Slavnić.

"Ne znam odakle da krenem... Imam tri pitanja. Gdje su Teodosić, Micić i Kalinić? Zar je moguće da nijedan novinar ne pita? Još dva NBA igrača, to je pet. Najvažniji igrači Zvezde i Partizana Koprivica, Avramović, Davidovac, Dobrić... Čekaj, ne razumijem, je l' stvarno nemamo sastav da ovu nesrećnu Belgiju izujemo? Ko to griješi? Ko to određuje sastav", poručio je čuveni "Moka" u razgovoru za Kurir.

Slavnić je utakmicu pratio iz bolnice, u kojoj se nalazi nakon što je slomio kuk, a kako sam ističe žestoko se iznervirao pošto je Srbija u završnici meča ispustila veliku prednost.

"Ne vraćajući se uopšte u naše doba, zar je kult reprezentacije toliko otišao u k**ac? Ko to da spašava? Angažovanost, borba, želja. Vodiš 11 razlike u posljednjoj četvrtini... sreća što nisam imao televizor u bolnici jer bih ga razbio. Ne želim nikoga ni da optužujem, ali ovo više nema smisla", poručio je Slavnić.

Bivši selektor smatra da postoji veliki problem u košarci i da svi moraju da se zapitaju "gdje su ostali igrači", ali ne želi da opterećuje košarkaše pred nastavak kvalifikacija, odnosno uoči Eurobasketa na kome će sigurno igrati u jačem sastavu.

"Bićemo jaki sa Jokićem i Bogdanovićem ako bude igrao. Ne želim da ih opterećujem jer ni moje igrače niko nije opterećivao, ali u ovaj sastav i ovo kako igraju - ne vjerujem", zaključio je Slavnić koji je zapravo jedan od rijetkih bivših asova koji su istupili u javnosti nakon velike bruke reprezentacije u Nišu.

Podsjetimo, u novoj grupi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo Srbija će igrati protiv Turske, Velike Britanije i Grčke.

