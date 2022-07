Svetislav Pešić je imao šta da kaže poslije poraza od Belgije u Nišu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije u ogromnom su problemu, ugrožen je plasman na Svjetsko prvenstvo. U narednu fazu kvalifikacija i duele sa Grčkom, Turskom i Velikom Britanijom "orlovi" prenose skor 1-3 i nalaze se u veoma teškoj situaciji.

Poslije šokantnog poraza od Belgije u Nišu selektor nacionalnog tima Svetislav Pešić pričao je na konferenciji za medije o svemu tome.

"Naša situacija bila je vanredna i prije ovog 'prozora', ništa se tu nije promijenilo. Hoće li da ta vanredna situacija zajedno i igrače i trenere da dovede u neku situaciju da moramo da znamo da samo sa dobrim pripremama možemo da kompenzujemo nedostatak uigranosti? Rekao sam već neke stvari, ali to se sve prebacuje da tražim neke razloge i alibi. Mi smo euforični i u jednoj i u drugoj situaciji. Znam i sada gdje se mi nalazimo, biće teško sigurno, to sam pričao i prije početka 'prozora'. Naša situacija je alarmantna, ne možemo da računamo na sve igrače, da ne kažem najbolje. Nemamo dovoljno vremena za bilo kakve pripreme, što se vidjelo i u ovom meču. Bilo je tu dobrih stvari, naših grešaka, grešaka trenera i igrača, to je sastavni dio igre", počeo je Pešić.

Vidi opis Alarmantno stanje - Srbija može da ostane bez SP! Pešić se oglasio: Ja nisam toliko loš trener, možda neko može bolje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 1 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 2 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 3 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 4 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 5 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 6 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 7 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 8 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 9 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 10 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 11 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 12 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 13 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 14 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 15 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 16 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 17 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 18 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 19 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 20 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 21 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 22 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 23 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 24 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 25 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 26 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 27 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 28 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 29 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 30 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 31 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 32 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 33 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 34 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 35 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 36 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 37 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 38 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 39 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 40 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 41 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 42 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 43 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 44 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 45 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 46 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 47 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 48 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 49 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 50 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 51 / 54 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 52 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 53 / 54 Izvor: MN PRESS Br. slika: 54 54 / 54 AD

Napravio je kratku pauzu, pa je nastavio izlaganje.

"Nismo imali taj kontinuitet, to nam se desilo i u Letoniji. Igrali smo do jednog momenta i onda smo izgubili snagu, pravili smo greške u napadu, odbrani, previše izgubljenih lopti i ako igraš protiv jednog tima kakav je Letonija koji igra dvije godine zajedno... Ja toliko loš trener nisam, ali kako da kažem. Uigrati tim za kratko vrijeme sa igračima iz različitih klubova, sa željom da igraju za reprezentaciju. Onda igraš sa Belgijom koja je cijeli meč igrala na visokom nivou. Nije to Španija ili Francuska ili Slovenija. Uigranost, to Belgija ima. Mi to nažalost nemamo, pokušali smo angažovanjem igrača da to nadomjestimo, nismo uspjeli. Ostaje nam da vidimo kako ćemo dalje."

Nada se da će moći da računa na veći broj igrača u narednim mečevima.

"Moraćemo svi zajedno da razmislimo i ovi koji su ovdje i ovi koji nisu ovdje. Ne možemo da izađemo samo zbog toga što smo Srbija. Vidjeli ste sa kakvim samopouzdanjem su Belgijanci igrali protiv nas, nisu se uzbudili nijednog trenutka. Bez obzira na našu želju. Potrebno je još nešto više od same želje. Nadam se da ćemo u ovim utakmicama koje dolaze da budemo bolji. Ako želimo da idemo na Svjetsko prvenstvo mi svaku utakmicu moramo da igramo kao da je posljednja, svaku moramo da dobijamo. Treba se boriti za to, imaćemo više vremena za rad i pripremu. Da se pripremimo za te mečeve u posljednjoj nedjelji avgusta. Onda dolazi Evrobasket, pa o tom-potom."

Na direktno pitanje da li je ovo znak za "mobilizaciju" svih košarkaških faktora u Srbiji pred ključne mečeve Kari je imao šta da kaže.

"Nikada nije dobro kada se izgubi, niko ne voli poraze, posebno ne u Srbiji. Mislimo da smo još uvijek najbolji na svijetu, nažalost nismo, to jest, definitivno nismo. Moramo da budemo svjesni svojih mogućnosti i da svi ljudi koji su ovdje i koji nisu ovdje, treba da znaju da mi igramo sa ekipama koje imaju ogromno iskustvo, možda nemaju NBA igrače i kvalitet, možda ni u Evroligi, ali su momci koji igraju po francuskim, španskim klubovima. Imate ovakav način kvalifikacija, mi ih uzimamo kao nešto što moramo da igramo, a oni kao najvažnij dio takmičenja u svojim zemljama, to su dva različita pristupa. Nikada nije dobro kad se izgubi, bolje da se pobijedi, pa da se onda izvuku pouke. Ovaj poraz je jedan znak da mi moramo da se zbijemo i da ako želimo da imamo reprezentaciju koja pravi očekivane rezultate, onda se to ne postiže na ovaj način. Ovako, uspjeha neće biti. Možda neko bolje, ali ja ne mogu. Ja bolje ne mogu."

Meč sa Belgijancima završen je poslije dva dana, pošto je u nedjelju nestalo struje, pa je duel nastavlen dan kasnije.

"Omelo je to i njih i nas. Uslovi su bili isti za oba tima. Imali smo druge probleme, bilo je smrtnih slučajeva u porodici jednog dečka koji je morao da ide na sahranu, došao je pred utakmicu. Bilo je i povreda, to je sastavni dio kvalifikacija i ne možemo tu da tražimo uzroke. Treba ih tražiti u onome što sam već rekao, da moramo da znamo da se svuda igra košarka i da moramo da se pripremamo za svakog protivnika. Da shvatimo da ne možemo da potcijenimo nikoga."

Osvrnuo se potom na sam meč i dešavanja iz završnice gdje je prokockana dvocifrena prednost.

"Donosili smo neke odluke koje nisu bile najbolje. Oni su napravili seriju, mi smo griješili u toj velikoj želji da završimo meč. Prije svega smo griješili u napadu, oni su nas napadali preko pleja i centra u 'pik en rolu'. To smo dobro branili do jednog momenta, pa smo primili neke jeftine koševe i oni su se vratili u igru. Vjerovatno ni trener nije donosio dobre odluke, možda je trebalo da uzimam odgovornost, da zovem neki napad, da tražim da odigraju nešto drugo. To je to. Čestitam protivniku, igrali smo protiv veoma dobrog tima koji je znao šta želi, koji dugo igra zajedno. Kada igraš neizvjestan meč sa ekipom koja dugo vremena igra zajedno, onda nije dovoljno", zaključio je Pešić.