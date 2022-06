Srbija igra ključni meč za Svjetsko prvenstvo: U Pioniru je bio samo poen razlike, Pešiću je nešto bitnije od pobjede!

"Orlovi", srećno!

Izvor: MN PRESS

Košarkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Rigu, gdje u četvrtak od 18.30 igra utakmicu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023, protiv domaćina - Letonije. Taj meč je pretposljednji u prvoj fazi, u kojoj "orlovi" trenutno zauzimaju prvo mjesto u grupi, a takmičarski značaj donosi to što se bodovi prenose u drugu grupu, koja će biti igrana od kraja avgusta.

U toj grupi Srbija će igrati sa Velikom Britanijom, Grčkom i Turskom, a iz grupe od šest timova na Mundobasket u Aziji će samo tri ekipe. I zbog toga je večerašnji meč u Letoniji važan, što je istakao selektor Svetislav Pešić.

"Očekuje nas reprezentacija Letonije, direktan protivnik u borbi za odlazak na Svjetsko prvenstvo. Treba znati da će oni biti najozbiljniji konkurent onog trenutka kada se ukrstimo sa Grčkom, Velikom Britanijom i Turskom. Zato je ova utakmica ne odlučujuća, ali veoma važna. Mi smo radili veoma dobro, igrači su pokazali ono što u ovom trenutku niko ne može da nam oduzme, a to je taj entuzijazam i želja da tamo izađemo kao ekipa koja će dati sve od sebe. To je i ono što ja od ove ekipe tražim. Ne pobjedu, nego da svako da ono što najviše u ovom trenutku može za ekipu. To će po meni biti dovoljno da napravimo uslove kako bi sa puno samopouzdanja ušli u utakmicu i završili utakmicu", rekao je Pešić, a prenio sajt Košarkaškog saveza Srbije.

U prvom duelu protiv Letonije, tim Srbije je u dvorani „Aleksandar Nikolić“ došao do pobjede rezultatom 101:100, a strijelac koša odluke bio je krilni centar Marko Jagodić Kuridža, koji je i sada u sastavu.

"Sedam mjeseci kasnije ponovo igramo sa Letonijom. Utakmica jeste u istoj grupi i istom takmičenju, ali su sastavi obje reprezentacije u velikoj mjeri izmijenjeni. To je specifično za ovaj sistem takmičenja, ali tako je kako je i toga smo bili svjesni i prije samog početka. Mi smo za ovo vrijeme koliko smo zajedno pokušali da se što bolje pripremimo i uigramo. O Letoniji ne treba trošiti riječi, vidjeli smo u Beogradu koliko su opasni, a sada će, siguran sam, biti još opasniji. Ipak, svjesni smo da imamo svoje adute, kao i šta bi nam pobjeda u Rigi donijela pred nastavak takmičenja. Idemo tamo sa željom da odigramo najbolju moguću utakmicu i damo sve da se u Niš vratimo sa drugom pobjedom nad istim rivalom", rekao je Kuridža.

Nakon večerašnjeg meča, srpski nacionalni tim se vraća u Niš, gdje će u Čairu igrati posljednji meč ove faze kvalifikacija protiv Belgije- u nedjelju, 3. jula od 21.00 sat.