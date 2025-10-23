Olimpijski komitet Srbije dobija novog predsjednika umjesto Božidara Maljkovića

Olimpijski komitet Srbije održao je sjednicu na kojoj je saopšteno da se otvara postupak za izbor novog predsjednika što znači da će Božidar Maljković da napusti tu funkciju.

Olimpijski komitet Srbije dobija novog predsjednika, izvesno je da Božidar Maljković (73) više neće obavljati tu funkciju. U saopštenju koje je stiglo potvrđeno je da će doći do izbora novog prvog čovjeka OKS i njegovih organa.

"Na današnjoj sjednici Izvršnog odbora usvojena je odluka da se otvori izborni postupak za izbor predsjednika i organa OKS. Na sjednici je prisustvovao i predsjednik Svjetske rvačke federacije Nenad Lalović", navodi se u saopštenju.

Na sjednici je predstavljen izvještaj sa analizom svih aspekata pripreme i organizacije na Ljetnjem Evropskom olimpijskom festivalu mladih na kom je osvojeno 14 medalja. Takođe je saopšteno i da su ukinute suspenzije Veslačkom savezu Srbije u Olimpijskom komitetu Srbije.

Ko su novi članovi Olimpijskog programa?

Dodato je još dosta učesnika za korišćenje Razvojnog programa "Los Anđeles 2028".

Novi učesnici Olimpijskog programa su strijelac Marko Ivanović i rvač Sebastijan Nađ. U Razvojni program OKS uključeni su mladi džudisti Nikola Radanov, Mara Rašić, Petar Novaković, Bojana Savić, Nemanja Simić, Nina Andrić i Milica Radaković, zatim i tekvondisti Nikola Kljajić, Tina Ninić i Nina Zećirović, kao i strelac Uroš Gajić. Korisnici Razvojnog programa OKS postali su i reprezentativci Srbije u badmintonu Teodora Latas i Aleksa Radovanović, kao i teniserke Anastasija Cvetković, Petra Konjikušić i Iva Kovačević.

