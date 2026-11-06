Budimpešta rolat je prava magija od deserta: Prhka kora krije osvežavajuće slojeve krema i voća

Isprobajte recept za Budimpešta rolat koji se sastoji od beze kore, krema od sira i voća.

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Budimpešta rolat je desert koji osvaja već na prvi presjek. Spolja se vidi zlatna kora posuta listićima badema, a unutra se smjenjuju nježni krem od krem sira, šlaga i mandarina. Beze kora je lagana i vazdušasta, a voćni fil daje joj svježinu zbog koje se svaki zalogaj lako pojede do kraja.

Ovaj rolat odličan je kada želite da pripremite nešto drugačije za porodično okupljanje, rođendan ili svečanu trpezu. Ne zahtijeva komplikovane sastojke, a najvažnije je da bjelanca dobro umutite i da pečenu koru potpuno ohladite prije filovanja. Kada se stegne u frižideru, rolat se lijepo siječe na šnite i izgleda veoma dekorativno na tanjiru.

Osnovne informacije

Kuhinja: internacionalna

Kategorija: desert

Porcije / količina: 12

Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal

Vrijeme pripreme: 120 minuta

Vrijeme termičke obrade: 25 minuta

Ukupno vrijeme: 145 minuta

Sastojci

Za beze koru:

6 bjelanaca

300 g šećera u prahu

50 g pudinga od vanile u prahu

50–100 g listića badema

prstohvat soli

Za fil:

250 g krem sira ili maskarponea

200 ml slatke pavlake

300 g mandarina iz kompota, mogu i svježe očišćen

2 kašike šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

Priprema

Korak 1: Umutite bjelanca

Odvojite bjelanca od žumanaca, vodeći računa da u bjelancima ne ostane ni malo žumanca. Stavite ih u čistu i potpuno suvu posudu, dodajte prstohvat soli i počnite da mutite mikserom. Postepeno povećavajte brzinu dok ne dobijete čvrst snijeg.

Korak 2: Dodajte šećer

Šećer u prahu dodajte postepeno, kašiku po kašiku, uz neprestano mućenje. Svaki put dobro umutite prije nego što dodate sljedeću količinu. Smjesa treba da postane gusta, sjajna i dovoljno čvrsta da zadrži oblik.

Korak 3: Umiješajte puding i pripremite koru

Zagrijte rernu na 175 stepeni. Puding u prahu pažljivo umiješajte u snijeg pomoću špatule, laganim pokretima kako bi smjesa ostala vazdušasta. Pleh dimenzija približno 30 × 40 cm obložite papirom za pečenje, ravnomjerno rasporedite smjesu i pospite listićima badema.

Korak 4: Ispecite beze koru

Pecite oko 25 minuta, dok površina ne dobije blago zlatnu boju. Kora treba da ostane lagana, a ne previše suva i tvrda, kako bi mogla da se uvije bez lomljenja. Izvadite je iz rerne i ostavite da se potpuno ohladi.

Korak 5: Pripremite fil

Mandarine iz kompota dobro ocijedite kako višak tečnosti ne bi razvodnio krem. Ako koristite svježe, dobro ih očistite od opni i isjeckajte. Hladnu slatku pavlaku umutite sa sirom, šećerom u prahu i ekstraktom vanile dok ne dobijete gladak, čvrst fil. Mutite samo dok se sastojci ne sjedine i krem ne postane stabilan.

Korak 6: Skinite papir sa kore

Ohlađenu koru pažljivo preokrenite na novi list papira za pečenje, tako da strana sa bademima bude okrenuta prema dolje. Originalni papir lagano navlažite hladnom vodom i polako odvojite od kore. Nemojte vući naglo da se beze podloga ne bi pokidala.

Korak 7: Rasporedite fil i mandarine

Premažite koru pripremljenim kremom u ravnomjernom sloju, ostavljajući malo prostora uz ivice. Preko fila rasporedite mandarine. Nemojte pretjerivati sa količinom voća na jednom mjestu, jer će se tako rolat lakše uviti.

Korak 8: Uvijte rolat i ostavite da se stegne

Pomoću papira za pečenje pažljivo uvijte koru u rolat. Radite polako i bez jakog pritiskanja kako fil ne bi iscurio sa strane. Prebacite rolat u frižider i ostavite ga najmanje sat vremena, odnosno dok se fil ne stegne. Sijecite oštrim nožem na šnite i poslužite rashlađen.