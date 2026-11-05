Turske faširane šnicle: Sočne iznutra, rumene spolja, a tajna je u jednom dodatku

Šta da uradite sa mljevenim mesom? Napravite turske faširane šnicle i imaćete bogat ručak za cijelu porodicu...
Turske faširane šnicle, poznate kao köfte, omiljene su zbog bogatog ukusa i sočne teksture. Prave se od mljevenog mesa, luka, začina i nekoliko jednostavnih dodataka, a najlepše su kada se posluže uz pire krompir, pirinač ili svežu salatu. Za razliku od običnih faširanih šnicli, u turskoj verziji često se koristi malo prezli ili sredine starog hljeba, kao i peršun i bijeli luk, koji mesu daju posebnu aromu.
Osnovne informacije
- Kuhinja: domaća
- Kategorija: glavno jelo
- Porcije / količina: 4
- Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal
- Vrijeme pripreme: 15 min
- Vrijeme termičke obrade: 15 min
- Ukupno vrijeme: 30 min
Sastojci
- 500 g mljevene junetine
- 1 glavica crnog luka
- 2 čena bijelog luka
- 1 jaje
- 3 kašike prezli
- 2 kašike sitno sjeckanog peršuna
- 1 kašičica mljevene slatke paprike
- 1/2 kašičice kumina
- 1/2 kašičice bibera
- 1 kašičica soli
- Malo ulja za prženje
Priprema
Korak 1: Isjeckajte luk
Crni luk izrendajte ili veoma sitno isjeckajte, a bijeli luk izgnječite. Ako luk pusti mnogo tečnosti, blago ga ocijedite.
Korak 2: Napravite smjesu
U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, luk, bijeli luk, jaje, prezle i peršun. Dodajte so, biber, slatku papriku i kumin. Smjesu dobro mijesite rukama nekoliko minuta, dok ne postane kompaktna. Pokrijte je i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.
Korak 3: Formirajte šnicle
Navlaženim rukama oblikujte manje, blago izdužene ili ovalne šnicle. Nemojte ih praviti previše debele kako bi se ravnomjerno ispekle.
Korak 4: Prženje
Zagrijte malo ulja u tiganju i pržite šnicle na srednjoj temperaturi, okrećući ih sa obje strane dok ne dobiju lijepu rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Poslužite ih tople, uz pire krompir, pirinač, pečeno povrće ili jogurt-sos.
Mali trik za sočnije šnicle:
Nemojte preskakati odmaranje smjese u frižideru. Prezle će upiti višak vlage, a meso će se lakše oblikovati i zadržaće sočnost tokom pečenja.