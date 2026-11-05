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Turske faširane šnicle: Sočne iznutra, rumene spolja, a tajna je u jednom dodatku

Turske faširane šnicle: Sočne iznutra, rumene spolja, a tajna je u jednom dodatku

Izvor Stvar ukusa
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Šta da uradite sa mljevenim mesom? Napravite turske faširane šnicle i imaćete bogat ručak za cijelu porodicu...

Recept za turske faširane šnicle Izvor: Youtube/Printscreen/ Yasemin Gotovit

Turske faširane šnicle, poznate kao köfte, omiljene su zbog bogatog ukusa i sočne teksture. Prave se od mljevenog mesa, luka, začina i nekoliko jednostavnih dodataka, a najlepše su kada se posluže uz pire krompir, pirinač ili svežu salatu. Za razliku od običnih faširanih šnicli, u turskoj verziji često se koristi malo prezli ili sredine starog hljeba, kao i peršun i bijeli luk, koji mesu daju posebnu aromu.

Osnovne informacije

  • Kuhinja: domaća
  • Kategorija: glavno jelo
  • Porcije / količina: 4
  • Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal
  • Vrijeme pripreme: 15 min
  • Vrijeme termičke obrade: 15 min
  • Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

  • 500 g mljevene junetine
  • 1 glavica crnog luka
  • 2 čena bijelog luka
  • 1 jaje
  • 3 kašike prezli
  • 2 kašike sitno sjeckanog peršuna
  • 1 kašičica mljevene slatke paprike
  • 1/2 kašičice kumina
  • 1/2 kašičice bibera
  • 1 kašičica soli
  • Malo ulja za prženje

Priprema

Korak 1: Isjeckajte luk

Crni luk izrendajte ili veoma sitno isjeckajte, a bijeli luk izgnječite. Ako luk pusti mnogo tečnosti, blago ga ocijedite.

Korak 2: Napravite smjesu

U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, luk, bijeli luk, jaje, prezle i peršun. Dodajte so, biber, slatku papriku i kumin. Smjesu dobro mijesite rukama nekoliko minuta, dok ne postane kompaktna. Pokrijte je i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.

Korak 3: Formirajte šnicle

Navlaženim rukama oblikujte manje, blago izdužene ili ovalne šnicle. Nemojte ih praviti previše debele kako bi se ravnomjerno ispekle.

Korak 4: Prženje

Zagrijte malo ulja u tiganju i pržite šnicle na srednjoj temperaturi, okrećući ih sa obje strane dok ne dobiju lijepu rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Poslužite ih tople, uz pire krompir, pirinač, pečeno povrće ili jogurt-sos.

Mali trik za sočnije šnicle:

Nemojte preskakati odmaranje smjese u frižideru. Prezle će upiti višak vlage, a meso će se lakše oblikovati i zadržaće sočnost tokom pečenja.

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