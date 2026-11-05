Turske faširane šnicle: Sočne iznutra, rumene spolja, a tajna je u jednom dodatku

Šta da uradite sa mljevenim mesom? Napravite turske faširane šnicle i imaćete bogat ručak za cijelu porodicu...

Izvor: Youtube/Printscreen/ Yasemin Gotovit

Turske faširane šnicle, poznate kao köfte, omiljene su zbog bogatog ukusa i sočne teksture. Prave se od mljevenog mesa, luka, začina i nekoliko jednostavnih dodataka, a najlepše su kada se posluže uz pire krompir, pirinač ili svežu salatu. Za razliku od običnih faširanih šnicli, u turskoj verziji često se koristi malo prezli ili sredine starog hljeba, kao i peršun i bijeli luk, koji mesu daju posebnu aromu.

Osnovne informacije

Kuhinja: domaća

domaća Kategorija: glavno jelo

glavno jelo Porcije / količina: 4

4 Energetska vrijednost po porciji: 350 kcal

350 kcal Vrijeme pripreme: 15 min

15 min Vrijeme termičke obrade: 15 min

15 min Ukupno vrijeme: 30 min

Sastojci

500 g mljevene junetine

1 glavica crnog luka

2 čena bijelog luka

1 jaje

3 kašike prezli

2 kašike sitno sjeckanog peršuna

1 kašičica mljevene slatke paprike

1/2 kašičice kumina

1/2 kašičice bibera

1 kašičica soli

Malo ulja za prženje

Priprema

Korak 1: Isjeckajte luk

Crni luk izrendajte ili veoma sitno isjeckajte, a bijeli luk izgnječite. Ako luk pusti mnogo tečnosti, blago ga ocijedite.

Korak 2: Napravite smjesu

U većoj posudi sjedinite mljeveno meso, luk, bijeli luk, jaje, prezle i peršun. Dodajte so, biber, slatku papriku i kumin. Smjesu dobro mijesite rukama nekoliko minuta, dok ne postane kompaktna. Pokrijte je i ostavite u frižideru najmanje 30 minuta da se ukusi sjedine.

Korak 3: Formirajte šnicle

Navlaženim rukama oblikujte manje, blago izdužene ili ovalne šnicle. Nemojte ih praviti previše debele kako bi se ravnomjerno ispekle.

Korak 4: Prženje

Zagrijte malo ulja u tiganju i pržite šnicle na srednjoj temperaturi, okrećući ih sa obje strane dok ne dobiju lijepu rumenu koricu i budu potpuno pečene u sredini. Poslužite ih tople, uz pire krompir, pirinač, pečeno povrće ili jogurt-sos.