Iz kuhinje naših baka: Slana štrudla sa mljevenim mesom

Slana štrudla sa mljevenim mesom je savršeno jelo za ručak ili slano posluženje uz jogurt.

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Miris domaćeg tijesta i dinstanog mesa mnoge podsjeća na kuhinju naših baka, gdje su se od jednostavnih sastojaka pravila jela koja se pamte.

Slana štrudla sa mljevenim mesom upravo je jedan od takvih starinskih specijaliteta. Meko tijesto sa kvascem obavija bogat nadjev od miješanog mljevenog mesa, luka, jaja i svježeg peršuna, a nakon pečenja dobija rumenu koricu i lijep presjek.

Možete je poslužiti za ručak uz jogurt ili kiselo mlijeko, ali i isjeći na manje komade i ponuditi gostima kao slano posluženje. Priprema nije komplikovana, a najveća prednost je što od nekoliko osnovnih namirnica dobijate izdašno i ukusno jelo.

Sastojci:

Za tijesto:

300 g brašna

1 jaje

1 kocka svježeg kvasca (40–42 g)

2 kašike ulja

50 ml mlakog mleka

100 ml mlake vode

so

Za nadjev:

600 g miješanog mljevenog mesa

1 glavica crnog luka

šaka svježeg peršuna

3 jajeta

so i biber po ukusu

maslac ili ulje za dinstanje

1 žumance za premazivanje

Priprema:

U malo mlakog mlijeka izmrvite svjež kvasac i ostavite nekoliko minuta da se aktivira. Vodite računa da mlijeko ne bude vrelo kako ne bi zaustavilo njegovo djelovanje.

U veću posudu sipajte brašno, dodajte jaje, ulje, so i pripremljeni kvasac. Postepeno dolivajte malo mlakog mlijeka i vode, pa umijesite glatko i mekano tijesto. Pokrijte ga čistom krpom i ostavite na toplom mjestu oko 30 minuta da naraste.

Dok tijesto odmara, sitno isjeckajte crni luk i propržite ga na malo ulja ili maslaca dok ne omekša. Dodajte mljeveno meso i nastavite da dinstate uz povremeno miješanje dok ne promijeni boju i ne bude termički obrađeno.

Dodatni savjet: Ostavite slobodne ivice. Tako ćete lakše uviti tijesto, a nadjev neće izlaziti sa strane.

Sklonite meso sa šporeta, ostavite da se malo prohladi, pa umiješajte jaja, sitno sjeckani peršun, so i biber. Sve dobro sjedinite i sačekajte da se nadjev potpuno ohladi prije filovanja.

Naraslo tijesto prebacite na pobrašnjenu radnu površinu i oklagijom razvucite u pravougaonik. Rasporedite ohlađeni mesni nadjev preko tijesta, ostavljajući malo slobodnog prostora uz ivice. Pažljivo urolajte tijesto u štrudlu, a krajeve blago podvucite kako nadjev ne bi ispadao tokom pečenja.

Prebacite štrudlu u pleh obložen papirom za pečenje, premažite umućenim žumanjcetom i stavite u prethodno zagrijanu rernu. Pecite na 180–200 stepeni oko 30–40 minuta, odnosno dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu.

Pečenu štrudlu izvadite iz rerne i ostavite da odmori desetak minuta prije sječenja. Isijecite je na deblje kriške i poslužite dok je još topla, uz jogurt, kiselo mlijeko ili šarenu salatu.

(Stvar ukusa/Mondo)