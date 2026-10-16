Zašto se iz radijatora čuje klokotanje? Mnogi se žale na zvuk koji se javlja čim počne grijanje

Klokotanje u radijatoru često ukazuje na zarobljen vazduh, naročito ako se uz taj zvuk radijator i neravnomjerno zagrijava.

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Preko dana ga možda i ne primijetite, ali kada uveče ugasite televizor, iz radijatora se začuje poznato klokotanje, kao da neko u njemu pretače vodu. Sa početkom grijanja vraćaju se i pitanja da li je takav zvuk normalan, hoće li prestati sam i da li zbog njega stan ostaje hladniji.

Najčešće objašnjenje je vazduh koji se zadržao u sistemu. Dok voda cirkuliše i prolazi kroz dijelove u kojima ima vazduha, mogu da se čuju žuborenje i klokotanje. Vazdušni džepovi mogu da ometaju cirkulaciju i oslabe zagrijavanje radijatora.

Zašto se čuje kada grijanje počne da radi?

Neobični zvuci mogu da budu primetniji dok radijatori počinju da se zagrijavaju. Ako se u njima zadržao vazduh, pokretanje cirkulacije vode može da ga učini čujnim. Zato klokotanje pri uključivanju grejanja može da bude povod da provjerite i kako radijator grije.

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Ipak, ne znači svaki zvuk da je uzrok isti. Kratko pucketanje ili kuckanje može da nastane kada se cijevi šire usljed zagrijavanja. Uporno klokotanje, naročito praćeno slabijim grijanjem, zaslužuje dodatnu provjeru. Naslage u sistemu takođe mogu da budu povezane sa bukom i lošijim radom grijanja.

Jedan detalj može da ukaže na vazduh u radijatoru

Ako je gornji dio radijatora primjetno hladniji od donjeg, moguće je da se u njemu nakupio vazduh. On se zadržava pri vrhu, pa taj dio ne uspijeva da se zagrije kao ostatak radijatora. Klokotanje uz hladniji vrh zato je prepoznatljiv znak da je možda potrebno odzračivanje. Pri provjeri budite oprezni, jer površina radijatora može da bude veoma vruća.

Ako radijator ostaje hladan ili grije samo djelimično, uzrok može da bude i problem sa ventilom. Mnogi stručnjaci u svojim smjernicama za pripremu grijanja navode provjeru ventila kao jedan od koraka kada ispuštanje vazduha ne popravi zagrijavanje.

Šta možete da uradite?

Vazduh se uklanja odzračivanjem, odnosno kontrolisanim ispuštanjem kroz ventil predviđen za tu namjenu. To nije isto što i ispuštanje veće količine vode iz radijatora.

Izvor: Yevhen Prozhyrko/Shutterstock

Kod sopstvenog sistema grijanja, postupak se radi prema uputstvu proizvođača, uz isključeno grejanje i ohlađene radijatore. Ventil se otvara pažljivo i blago, a zatvara kada prestane izlazak vazduha i počne da izlazi voda. Poslije toga provjerava se pritisak u sistemu, prema uputstvu za konkretan uređaj. Ako odzračivanje mora često da se ponavlja, potreban je pregled stručnjaka.

Ako živite u zgradi sa zajedničkim grijanjem, prvo se obratite upravniku ili službi koja održava instalacije. Potrebno je da utvrdite da li intervencija treba da se uradi na vašem radijatoru ili na zajedničkom dijelu sistema. Nemojte nasumično da odvrćete spojeve i ventile, posebno ako niste sigurni čemu služe.

Kada treba da pozovete majstora?

Ako se klokotanje stalno vraća, radijator i dalje slabo grije ili primijetite curenje, problem treba da provjeri stručna osoba. Kod sopstvenog grijanja, dodatni razlog za provjeru jeste i učestalo opadanje pritiska. Samo ponavljanje odzračivanja tada možda neće riješiti uzrok problema.

Klokotanje, dakle, ne mora da znači veliki kvar, ali ne treba da ga prihvatite kao obavezan prateći zvuk svake zime. Ako uz njega radijator ostaje djelimično hladan, proverite zašto, prije nego što ostatak sezone provedete pojačavajući grijanje koje ne uspijeva da zagrije sobu.

(MONDO)