Grijanje koje se ne vidi, a cijela kuća je topla bez radijatora na zidovima. Sve više ljudi mašta ovo da ugradi...

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Ako vam smetaju veliki radijatori na zidovima i želite da prostor izgleda urednije, postoji sistem grijanja koji sve više privlači pažnju. Zidno grijanje postavlja se ispod maltera ili završne obloge, pa se cijeli sistem praktično ne vidi, dok se toplota ravnomjerno širi prostorijom.

Za razliku od klasičnih radijatora koji zagrijavaju vazduh oko sebe, zidno grijanje zagrijava površinu zida, koja potom emituje toplotu u prostor. Zbog toga se toplota osjeća ravnomjernije, bez izraženih toplih i hladnih zona.

Kako funkcioniše zidno grijanje?

Zidno grijanje spada u sisteme površinskog, odnosno niskotemperaturnog grijanja. Kod vodenih sistema kroz cijevi ugrađene u zid cirkuliše zagrijana voda, najčešće temperature oko 30 do 45 stepeni.

Cijevi se postavljaju na zid i prekrivaju slojem maltera, a postoje i sistemi sa gotovim gipsanim ili gips-vlaknastim pločama u koje su cijevi već ugrađene. Postoje i električne varijante sa grejnim kablovima ili prostirkama, koje se mogu koristiti za zagrijavanje pojedinih prostorija ili zona.

Jedna od najvećih prednosti je što nema vidljivih radijatora. Zid ostaje potpuno ravan, pa se prostor lakše uređuje, posebno u manjim sobama gdje svaki centimetar znači.

Toplota se pritom širi sa velike površine, zbog čega može biti veoma prijatna i ujednačena. Sistem posebno može biti zanimljiv u kombinaciji sa toplotnom pumpom, upravo zato što funkcioniše sa nižim temperaturama vode.

U galeriji ispod pogledajte kako izgleda jedan lijepi mali stan od 30 kvadrata!

Vidi opis Zaboravite na radijatore na zidovima, ovo grijanje sad svi hoće: Izgleda lijepo, a kuća je dugo topla mali stan od 30 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 1 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 2 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 3 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 4 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 5 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 6 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 7 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 8 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 9 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 10 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 11 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 12 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 13 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 14 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 15 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 16 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 17 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 18 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 19 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 20 / 22 Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 21 / 22 AD Izvor: Youtube / Architectural Digest Br. slika: 22 22 / 22

Postoji, međutim, jedna važna stvar na koju morate da obratite pažnju. Zid na kojem je postavljeno grijanje ne bi trebalo zatrpavati velikim ormarima, policama ili drugim elementima koji pokrivaju veliki dio zagrijavane površine. Zbog toga se raspored namještaja mora isplanirati prije ugradnje sistema.

Koliko košta zidno grijanje?

U regionu se cijena vodenog zidnog grijanja trenutno okvirno kreće oko 15 do 24 evra po kvadratnom metru za postavljanje aluplast cijevi i osnovnu ugradnju, bez povezivanja na sistem i bez dodatnog malterisanja. To znači da bi, na primjer, za 50 m² zagrijavane zidne površine sama ova faza koštala oko 750 do 1.200 evra. Konačna cijena može biti viša kada se uračunaju razdjelnik, povezivanje sa izvorom toplote, malterisanje i završna obrada zida, a zavisi i od izvođača i složenosti radova.

Kako se završava zid?

Preko sistema se nanosi odgovarajući sloj maltera, a zatim se zid može završno obraditi i okrečiti. Važno je koristiti materijale koji su predviđeni za sisteme površinskog grijanja i pratiti preporuke proizvođača.

Zidno grijanje zato nije samo pitanje izgleda. Ono zahtijeva dobro planiranje još prije renoviranja ili izgradnje, posebno kada je u pitanju položaj namještaja, način završne obrade zidova i izbor izvora toplote.

Za one koji žele da izbace klasične radijatore iz enterijera, a da pritom zadrže prijatnu i ravnomjernu temperaturu, zidno grijanje može biti zanimljiva alternativa. Sistem je gotovo nevidljiv, ne zauzima prostor i može da doprinese urednijem i modernijem izgledu doma.