Sezona grijanja je krenula, a radijatori su hladni? Evo šta treba provjeriti prije nego što prijavite kvar

Hladan radijator ne znači uvijek da je toplana obustavila isporuku. Prije prijave kvara provjerite da li je hladan samo vaš radijator, cijela vertikala ili zgrada, kako biste pozvali pravu službu.

Izvor: Shutterstock/Olga Dzhoshkuner

Radijator ne grije, ali to ne znači automatski da je toplana obustavila isporuku energije. Uzrok može biti zatvoren ventil ili vazduh u jednom grijnom tijelu, kvar na zajedničkoj vertikali, problem u podstanici ili poremećaj na distributivnoj mreži.

Najbrži način da se utvrdi kome treba prijaviti kvar jeste da se provjeri koliko je stanova pogođeno. Jedan hladan radijator najčešće ukazuje na lokalni problem, dok hladna vertikala, cijela zgrada ili više okolnih objekata upućuju na zajedničke instalacije ili sistem daljinskog grejanja.

Početak i pravila isporuke se razlikuju od grada do grada, pa datum i način prijavljivanja problema treba provjeriti kod nadležne toplane.

Radijator ne grije: Prvo provjerite da li su ostali topli

Ako je samo jedan radijator hladan, a ostali u stanu normalno griju, uzrok je najvjerovatnije u samom grijnom tijelu ili njegovom priključku. Problem mogu da izazovu zatvoren ili zaglavljen ventil, vazduh u instalaciji, naslage koje ometaju protok ili neispravna termostatska glava.

Kada je gornji dio radijatora hladan, a donji topliji, moguć uzrok je vazduh. Ako je situacija obrnuta, protok mogu da otežavaju talog i nečistoće. Ipak, temperatura površine nije dovoljna za pouzdanu dijagnozu, posebno u zgradama sa automatskom regulacijom grijanja.

Vlasnik ne bi trebalo nasumično da odvija spojeve ili ispušta vodu. Nestručna intervencija može izazvati curenje, pad pritiska i problem u drugim stanovima. Kvar treba prijaviti servisu koji održava unutrašnje instalacije, a prije intervencije provjeriti da li je problem ograničen na jedno grijno tijelo.

Hladna vertikala obično znači da problem nije samo u vašem stanu

Ako radijator ne grije ni kod susjeda iznad ili ispod, moguće je da je problem na zajedničkoj vertikali. Ona povezuje stanove postavljene jedan iznad drugog i dio je sistema kojim se topla voda razvodi kroz zgradu.

Na vertikali može postojati vazdušni čep, zatvoren ventil, slab protok ili kvar nastao poslije radova na instalacijama. Prva adresa za prijavu tada je upravnik zgrade ili servis zadužen za održavanje zajedničkog sistema grijanja.

Slično važi kada su svi radijatori u jednom stanu hladni, a susjedni stanovi se normalno griju. Uzrok tada može biti na priključku stana, njegovom ogranku ili ventilu. Ko će obaviti i platiti popravku zavisi od mjesta kvara i ugovorenog načina održavanja, ali se instalacija ne smije samostalno prepravljati bez utvrđivanja uzroka.

Kada je kvar u podstanici ili zajedničkim instalacijama

Ako su hladni svi stanovi u zgradi, treba provjeriti da li podstanica radi i da li je prijavljen kvar na zajedničkim instalacijama. Upravnik u tom slučaju treba da prikupi informacije od stanara i uputi objedinjenu prijavu nadležnom servisu ili toplani.

Podstanica prima energiju iz mreže i reguliše njenu predaju kućnim instalacijama. Problem može nastati na pumpama, ventilima, regulatorima ili drugoj opremi. Međutim, svaka podstanica nema isti režim održavanja, pa tek nakon pregleda može da se utvrdi da li je intervencija obaveza zgrade, ugovorenog servisa ili toplane.

Ako radijator ne grije u čitavoj zgradi, pojedinačne prijave iz svakog stana obično ne pomažu koliko precizan podatak upravnika da je bez grijanja cijeli objekat.

Kada problem treba prijaviti toplani

Na kvar na distributivnoj mreži treba posumnjati kada grijanje nema više susjednih zgrada ili čitav dio naselja. Tada problem nije ograničen na radijator, stan ili jednu vertikalu.

Treba imati u vidu i automatsku regulaciju sistema. Prema gradskim pravilima, podstanice mogu da obustave protok kada spoljna temperatura duže od dva sata bude viša od 15 stepeni, a ponovo ga pokreću kada temperatura padne na 12 stepeni ili niže. Zato mlak radijator tokom toplijeg dijela dana ne mora da znači kvar.

Funkcionalne probe nisu početak grejanja stanova

Toplane sprovode funkcionalna ispitivanja sistema. Te probe služe da se provjere toplovod, podstanica i unutrašnje instalacije, ali ne predstavljaju tople probe niti početak zagrijavanja stanova.

Zbog hladnih radijatora tokom funkcionalnih ispitivanja ne treba prijavljivati reklamaciju. Curanje iz radijatora, ventila ili cijevi, međutim, treba prijaviti odmah, jer puštanje sistema može otkriti oštećenja koja tokom ljeta nisu bila vidljiva.

Kada radijator ne grije, redoslijed provjere treba da bude jednostavan: jedan radijator upućuje na lokalni kvar, hladni stanovi na istoj vertikali na zajedničku instalaciju, cijela zgrada na podstanicu ili kućni sistem, a više okolnih zgrada na mrežu toplane. Tako se prijava upućuje pravoj službi bez nepotrebnog čekanja i prebacivanja odgovornosti.

(Mondo)