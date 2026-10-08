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Zbog najavljenog zahlađenja: Prijedorska "Toplana" najavila da pali kotlove, radijatori topli od 12. oktobra

Zbog najavljenog zahlađenja: Prijedorska "Toplana" najavila da pali kotlove, radijatori topli od 12. oktobra

Autor Dušan Volaš
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Prijedorčani će imati tople radijatore od ponedjeljka, 12. oktobra, tri dana prije zvaničnog početka grejne sezone.

Prijedorčani će od ponedjeljka imati tople radijatore Izvor: Shutterstock/artem evdokimov

Direktor “Toplane” Duško Miletić rekao je da prate prognoze te da su spremni da potpale kotlove, s obzirom na najavljeno kišovito i hladno vrijeme. Protekli period iskorišten je za remont postrojenja te punjenje vrelovoda i toplovoda.

“Mi smo, po završetku prethodne grejne sezone, ušli u remont svih problematičnih dijelova. Sve je to sanirano i napunjen je sistem. Imali smo curenja po stanovima, što smo u međuvremenu otklanjali i na tome se radilo čitav period. Pripremili smo sistem za uredno snabdijevanje toplotnom energijom”, izjavio je Miletić za "Kozarski vjesnik".

On je naveo da završavaju proceduru javne nabavke za biomasu.

“Već tri do četiri mjeseca imamo žalbe na tendersku dokumentaciju i to privodimo kraju, da dođemo do ugovora. Trenutno na lagerima ima oko 3.000 tona biomase, što je dovoljno za mjesec dana grijanja. Imamo potpisan ugovor na oko 4.000 tona biomase i privodimo sve poslove kraju za kontinuiranu i urednu grejnu sezonu”, rekao je Duško Miletić.

“Toplana” ima 3.500 korisnika, a cijena grijanja je nepromijenjena.

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Tagovi

toplana Prijedor grijanje

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