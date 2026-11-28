Saznajte kako da od lovorovog lista i sode bikarbone napravite prirodni osvježivač za frižider, ormare i fioke i ublažite neprijatne mirise.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Neprijatni mirisi u frižideru, ormarima i fiokama mogu da se zadrže čak i kada je sve naizgled čisto. Jednostavna kombinacija dva sastojka koja većina ima u kuhinji - lovorovog lista i sode bikarbone može da pomogne da se ublaže pojedini ustajali mirisi. Potrebno je svega nekoliko minuta da napravite prirodni osvježivač, a evo kako se koristi i zašto se ova dva sastojka kombinuju.

Zašto se neprijatni mirisi zadržavaju u zatvorenim prostorima?

Fioke, ormari i frižideri često imaju ograničenu cirkulaciju vazduha, zbog čega se neprijatni mirisi u njima duže zadržavaju. Čak i kada redovno čistite ove prostore, miris ustajalosti može da se pojavi zbog prosute hrane, vlage, ostataka namirnica ili predmeta koji su poprimili neprijatan miris.

Upravo za takve situacije preporučuje se jednostavna mješavina sušenog lovorovog lista i sode bikarbone. Kada se stave u malu platnenu kesicu, ova dva sastojka mogu da posluže kao praktičan osvježivač za zatvorene prostore.

Njihova uloga, međutim, nije ista. Soda bikarbona pomaže u neutralisanju određenih neprijatnih mirisa, dok lovorov list doprinosi blagoj, prijatnoj biljnoj aromi.

Kako djeluju soda bikarbona i lovorov list?

Soda bikarbona, odnosno natrijum-bikarbonat, poznata je po svojoj sposobnosti da ublaži određene neprijatne mirise. Kao blago alkalna supstanca, može da reaguje sa pojedinim kiselim jedinjenjima koja doprinose neprijatnom mirisu, umjesto da ga samo prikriva dodatnom aromom.

Zbog toga se često koristi kao jednostavno sredstvo za osvježavanje frižidera. Ipak, njena efikasnost zavisi od izvora mirisa i toga koliko je prah izložen vazduhu.

Lovorov list ima drugačiju funkciju. Njegova glavna uloga u ovoj mješavini jeste da prostoru pruži blagu, toplu biljnu aromu. Kada se osušeni listovi usitne, oslobađaju se aromatična jedinjenja koja doprinose karakterističnom mirisu lovora.

Važno je, međutim, znati da nema dokaza da lovorov list pojačava dejstvo sode bikarbone. Jedan sastojak pomaže u ublažavanju neprijatnih mirisa, a drugi daje prijatnu aromu.

Lovorov list

Izvor: Shutterstock/Kabar

Kako da napravite osvježivač od lovorovog lista i sode bikarbone?

Za pripremu ove jednostavne mješavine potrebno vam je svega nekoliko minuta, a sastojke vjerovatno već imate u kuhinji.

Potrebno je:

5 potpuno suvih lovorovih listova

2 kašičice sode bikarbone

Mala pamučna ili platnena kesica

Čista i suva teglica

Priprema:

Lovorove listove izmrvite ili sitno isjeckajte, pa ih pomiješajte sa sodom bikarbonom. Mješavinu prebacite u čistu i suvu teglicu. Zatim uzmite približno jednu kašičicu smjese i stavite je u malu pamučnu ili platnenu kesicu. Dobro je zatvorite kako sadržaj ne bi ispadao.

Kesicu možete da stavite u fioku, na policu u ormaru ili na drugo mjesto na kojem se zadržavaju neprijatni mirisi. Za upotrebu u frižideru, najbolje je da je postavite u plitku posudicu na stabilnu policu, dalje od nepokrivene hrane.

Ako želite da soda bikarbona bude u neposrednijem kontaktu sa vazduhom, možete da stavite i običnu sodu u otvorenu posudu, bez dodatka lovorovog lista.

Soda bikarbona

Izvor: Shutterstock

Šta treba da uradite prije nego što postavite mješavinu?

Ovaj trik neće riješiti problem ako ne uklonite uzrok neprijatnog mirisa. Prije nego što postavite kesicu, očistite prostor: bacite pokvarene namirnice, obrišite prosutu hranu u frižideru i operite posude koje su poprimile neprijatan miris.

Isto pravilo važi i za fioke i ormare. Ako se miris zadržava zbog prljavštine, vlage ili predmeta koji nisu dobro osušeni, prvo treba riješiti taj problem.

Mješavinu koju ne koristite čuvajte u zatvorenoj i suvoj teglici. Ako se sadržaj kesice ovlaži, bacite ga i pripremite novi. Kada miris lovora oslabi ili se neprijatni mirisi ponovo pojave, napravite svježu mješavinu.

Kada soda bikarbona i lovorov list nisu dovoljni?

Ova kombinacija može da pomogne u ublažavanju pojedinih svakodnevnih mirisa, ali ne dezinfikuje površine, ne uklanja buđ i ne sprečava pouzdano pojavu kuhinjskih štetočina. Takođe, ne može da zamijeni temeljno čišćenje.

Ako se u prostoru osjeća uporan miris vlage ili buđi, potrebno je pronaći izvor problema. Provjerite da li negdje postoji curenje, kondenzacija ili vlažna površina i omogućite bolju cirkulaciju vazduha.

Američka Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) preporučuje primjenu opsežnijih mjera za uklanjanje buđi kada zahvaćena površina prelazi približno 10 kvadratnih stopa, odnosno oko 0,9 kvadratnih metara. Stručna pomoć posebno je važna kada je buđ povezana sa kanalizacionom ili drugom zagađenom vodom.

Lovorov list i soda bikarbona mogu da budu jednostavan i jeftin dodatak održavanju svježine u domu. Ipak, ako se neprijatan miris stalno vraća, najvažnije je da otkrijete šta ga izaziva i riješite problem na samom izvoru. Mješavina može da pomogne u osvježavanju prostora, ali ne može da zamijeni čišćenje i uklanjanje uzroka.