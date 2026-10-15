Razmišljate o šiškama? Evo koji model najbolje pristaje ravnoj, talasastoj i kovrdžavoj kosi

Šiške su ponovo veliki trend. Saznajte koje šiške najbolje odgovaraju ravnoj, talasastoj i kovrdžavoj kosi i kako da izaberete pravi model.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako razmišljate o promjeni frizure za novu sezonu, ali još niste spremni da se odreknete dužine kose, šiške mogu da budu idealno rješenje. Dovoljno su efektne da osvježe izgled, a istovremeno ostavljaju prostor za eksperimentisanje sa ostatkom frizure.

Upravo zato šiške su ponovo u centru pažnje, od modnih pista do street style izdanja koja često postaju inspiracija za sljedeći odlazak kod frizera.

Da je riječ o trendu koji ne namjerava da nestane, potvrđuju i izvještaji sa pariskih revija za proljeće/leto 2027. Vogue je u izvještaju o beauty trendovima iz Pariza izdvojio šiške kao jedan od važnih pravaca sezone, uz različite verzije – od zaglađenih i preciznih do razigranih i teksturiranih.

Istovremeno, Jennifer Lawrence pojavila se na Diorovoj reviji sa kraćom, prozračnom verzijom šiški koja otvara čelo i djeluje ležernije od klasičnih gustih šiški.

Dobra vijest je što ne postoji samo jedan način da nosite ovaj trend. Ove jeseni šiške mogu da budu ravne i grafične, mekane i razdvojene po sredini ili dovoljno duge da se prebace na jednu stranu. Izbor najviše zavisi od teksture kose, vremena koje želite da posvetite stilizovanju i efekta koji želite da postignete.

Ravne šiške za efektan i pomalo pariški izgled

Ravne šiške jedan su od najupečatljivijih izbora jer odmah privlače pažnju na oči i gornji dio lica. Mogu da budu guste i precizno ošišane, da završavaju neposredno iznad obrva ili da ih blago dodiruju, a u zavisnosti od dužine i gustine mogu da djeluju retro, minimalistički ili pomalo buntovno.

Njihova najveća prednost jeste to što frizuri daju jasnu strukturu. Uz dugu, ravnu kosu stvaraju profinjen, gotovo grafički efekat, dok uz razbarušeni bob ili slojevito šišanje mogu da djeluju opuštenije.

Ako volite estetiku inspirisanu francuskim stilom, ravne šiške sa blago nepravilnim krajevima mogu da budu dobar izbor jer ne djeluju previše strogo ni savršeno isfenirano.

Ovaj model posebno dobro funkcioniše na ravnoj i blago talasastoj kosi, na kojoj je lakše održati željeni oblik. Kod guste kose frizer može da prorijedi krajeve kako šiške ne bi izgledale preteško, dok je kod tanke kose često bolje izabrati prozračniju verziju koja neće vizuelno oduzeti previše volumena ostatku frizure.

Ipak, ravne šiške zahtijevaju nešto više održavanja od dužih varijanti. Ako se kosa prirodno kovrdža ili neposlušno podiže uz korijen, možda će biti potrebno svakodnevno kratko stilizovanje. Takođe, potrebno je redovno skraćivanje kako šiške ne bi počele da padaju u oči.

Ako želite izraženu promjenu i ne smeta vam nekoliko minuta dodatnog uređivanja ujutru, ovo je model koji može potpuno da transformiše frizuru.

Zavjese-šiške za meko uokvirivanje lica

Zavjese-šiške, poznatije kao curtain bangs, već nekoliko sezona spadaju među omiljene frizerske izbore, a njihova popularnost lako je razumljiva. Razdvojene po sredini i postepeno produžene prema jagodicama, stvaraju mek okvir oko lica i prirodno se stapaju sa ostatkom kose.

Za razliku od ravnih šiški koje imaju jasnu liniju, zavjese-šiške donose više pokreta i ležernosti. Mogu da se nose uz raspuštenu kosu, visoki rep, punđu ili slojevito ošišanu frizuru, a posebno lijepo izgledaju kada su pramenovi uz lice blago uvijeni ka spolja.

Upravo taj detalj daje frizuri volumen i onu nenametljivu, pomalo retro eleganciju koja se povezuje sa estetikom sedamdesetih i devedesetih.

Zavjese-šiške dobar su izbor za one koji prvi put razmišljaju o šiškama jer ne stvaraju toliko oštar prelaz između čela i ostatka frizure. Lakše mogu da se razdvoje, pomjere sa lica ili puste da izrastu, pa promjena nije toliko obavezujuća kao kod kratkih, ravnih šiški.

Mogu da se prilagode različitim teksturama kose, ali je važno da se odaberu odgovarajuća dužina i način šišanja. Na ravnoj kosi mogu da izgledaju veoma elegantno uz malo volumena pri korijenu, dok na talasastoj prirodno dobijaju mekoću i pokret.

Kod kovrdžave kose potrebno je posebno obratiti pažnju na dužinu jer se pramenovi nakon sušenja mogu znatno podići. Najbolje je da se oblikuju tako da prate prirodno kretanje kose, umjesto da se svakodnevno pokušavaju ukrotiti toplotnim alatima.

Za stilizovanje je često dovoljna okrugla četka i fen. Ako želite opušteniji rezultat, šiške možete da osušite u smjeru od lica, pustite ih da se ohlade, a zatim ih lagano razdvojite prstima.

Duge šiške na stranu za suptilnu promjenu

Ako volite šiške, ali ne želite da vam pramenovi stalno padaju preko čela, duge šiške začešljane na stranu mogu da budu odličan kompromis.

Ovaj model vraća se u fokus uz nostalgiju za devedesetim i početkom 2000-ih, ali danas izgleda mekše i prilagodljivije nego u svojim nekadašnjim, izrazito zalizanim verzijama.

Duge šiške na stranu obično počinju oko razdjeljka i postepeno se spuštaju prema jagodicama ili vilici. Mogu da se nose uz gotovo svaku dužinu kose, od kratkog boba do duge, slojevito ošišane kose, a posebno dobro funkcionišu ako već imate pramenove koji uokviruju lice.

Njihova prednost je i praktičnost. Mogu da se nose prebačene na jednu stranu, razdvojene po sredini ili pričvršćene šnalom kada želite da sklonite kosu sa lica.

Budući da su duže, lakše se stapaju sa ostatkom frizure dok rastu, zbog čega su dobar izbor za sve koji ne žele često da odlaze kod frizera radi održavanja oblika.

Ovaj model posebno lijepo pristaje ravnoj i talasastoj kosi, ali može da se prilagodi i kovrdžavoj teksturi. Na tankoj kosi može da stvori utisak većeg volumena uz lice, dok kod guste pomaže da se omekša silueta frizure.

Ako želite da naglasite jagodice ili ublažite strože linije lica, duži pramenovi koji padaju dijagonalno mogu da budu veoma efektan izbor.

Za stilizovanje je dovoljno da kosu usmjerite fenom prema suprotnoj strani od one na kojoj želite da pada, a zatim je prebacite u željeni smjer. Tako možete da dobijete više volumena pri korijenu bez komplikovane rutine.

Kako da izaberete šiške prema teksturi kose?

Trendovi mogu da budu odlična polazna tačka, ali najljepše šiške nisu nužno one koje su trenutno najpopularnije, već one koje odgovaraju prirodnom ponašanju vaše kose.

Prije šišanja razmislite koliko vam je kosa gusta, koliko se brzo masti, da li ima prirodan talas ili kovrdže i koliko vremena želite da potrošite na svakodnevno stilizovanje.

Ako imate ravnu kosu, možete da se poigrate gotovo svim varijantama. Ravne šiške naglasiće preciznost frizure, dok će zavjese-šiške unijeti više pokreta. Kod izrazito tanke kose dobro je izbjegavati preteške i preguste šiške jer mogu vizuelno da smanje volumen ostatka kose.

Talasasta kosa posebno lijepo funkcioniše sa zavjesa-šiškama i dužim, teksturiranim pramenovima. Prirodni talas daje im mekoću, pa nije potrebno svakodnevno oblikovanje do savršenstva. Ako ipak želite ravniji model, važno je imati u vidu da kosa može da podigne ili promijeni oblik kada je izložena vlazi.

Kod kovrdžave kose šiške mogu da izgledaju veoma efektno, ali je potrebno šišanje prilagoditi prirodnom obliku kovrdža. Kraća verzija može da naglasi oči i da frizuri karakter, dok duže šiške stvaraju mekši okvir oko lica.

Frizeru je korisno pokazati kako kosa izgleda kada se osuši prirodno, a ne samo dok je mokra ili isfenirana. Tako će dužina moći bolje da se prilagodi njenom stvarnom obliku.

Gusta kosa pruža mnogo mogućnosti, ali kod ravnih šiški ponekad je potrebno ukloniti dio težine kako ne bi djelovale previše kompaktno. Slojevite i zavjese-varijante mogu da pomognu da se volumen rasporedi prirodnije.

Ako imate izražen vrtlog na čelu ili razdjeljak koji uporno pada na jednu stranu, i to treba uzeti u obzir jer može da utiče na način na koji će šiške stajati.

Koje šiške da izaberete prema efektu koji želite?

Osim teksture kose, važan je i utisak koji želite da postignete.

Ravne šiške najizražajniji su izbor: naglašavaju oči, daju frizuri karakter i stvaraju jasnu liniju. Zavjese-šiške djeluju mekše, dodaju pokret i lijepo povezuju prednji dio kose sa ostatkom frizure.

Duge šiške na stranu najdiskretnija su opcija jer uokviruju lice bez osjećaja da je čelo potpuno prekriveno.

Ipak, ne treba previše da se opterećujete pravilima o tome koji oblik lica „smije“ da nosi određene šiške, piše Diva. Mnogo su važniji lične želje, prirodna tekstura kose i način na koji se osjećate sa odabranom frizurom.

Dobar frizer može da prilagodi dužinu, gustinu i razdjeljak tako da šiške naglašavaju ono što želite da istaknete, a da se pritom skladno stapaju sa ostatkom kose.

Prije odlaska u salon korisno je da pripremite nekoliko fotografija različitih verzija željenog stila, ali i da razmislite o tome koliko ste spremni da uložite u održavanje. Fotografija može da posluži kao inspiracija, ali konačan oblik treba prilagoditi vašoj kosi, a ne samo kopirati frizuru koju ste videli na društvenim mrežama.

Šiške su jedan od onih malih beauty poteza koji mogu da promijene cijeli utisak bez velikog odricanja od postojeće frizure. Od preciznih ravnih linija do mekih pramenova koji se gotovo neprimjetno stapaju sa ostatkom kose, izbor je ove jeseni veliki.

Najbolji model biće onaj koji ne samo da izgleda aktuelno već se uklapa u vaš stil, teksturu kose i svakodnevicu.

(Lepa i srećna/Mondo)