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Crna torba odlazi u zaborav: Ova 3 modela ćemo nositi cijele jeseni i zime

Crna torba odlazi u zaborav: Ova 3 modela ćemo nositi cijele jeseni i zime

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
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Klasična crna torba će malo sačekati u ormaru - tri sasvim drugačija modela su trenutno najpopularnija!

Ženske torbe u trendu ove jeseni Izvor: Shutterstock

Osim što je praktičan i neophodan svakodnevni dodatak, ženska torba je vremenom postala upečatljiv modni detalj. Zato danas torbu osim prema namjeni i potrebi, biramo i po estetici koja nam odgovara i prema modnim trendovima.

Crna klasična torba spada među klasike koji nikada neće izaći iz mode i koji se uvijek uklapaju uz sve, ali ove sezone tri modela prijete da je zasjene. Pogledajte koja tri modela torbi će se najviše nositi na jesen 2026:

1. Bordo torba

Na mjesto klasične crne, ove sezone dolaze upečatljive torbe u bordo boji. Ova nijansa zavladala je buticima i ulicama, a nosi se na svemu, od obuće, do trikotaže i kaputa, pa će se veoma lako uklopiti sa ostatkom gaderobe modernih žena ove sezone. Sjajno se slaže uz braon, sivu i bež, ali uz teget i maslinastu, dok sa puder roze bojom pravi nježni, šik kontrast.

2. Leopard dezen

Ako ste ljubitelj životinjskog dezena, birajte manju torbicu kako cjelokupan stajling ne bi izgledao jeftino. Najljepše idu uz monohromatski stajling braon, crne ili kamel, a sjajno se slažu i uz crno bijele kombinacije, kao i uz autfite kojima dominira maslinasta i bež.

3. Pismo torbice

Dugogodišnju vladavinu torbica sa kaišem preko ramena prekidaju pismo torbice, savršene za svakodnevne kombinacije i tako lake za uklapanje! Od elegantnih svjetlucavih modela, do komada ukrašenih krznom ili resama, pismo torbice su nosive u svečanim prilikama, ali i za posao, izlazak u grad...

U galeriji pogledajte kakva suknja je najpopularnija za jesen i zimu! 

Ipak, popularnost ne treba da bude najvažniji kriterijum kojim se vodite prilikom odabira. Birajte prije svega torbu koju ćete najlakše uklopiti sa odjećom koju najčešće nosite, ali i sa svakodnevnim potrebama.

(Lepa i srećna/Mondo)

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