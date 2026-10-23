Čemu služi dugme na ramenu jakne? "Trebalo mi je 18 godina da ovo shvatim"

Traka s dugmetom na ramenu jakne ili kaputa može da zadrži kaiš torbe na mjestu i spriječi ga da stalno klizi.

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Čak i na odjeći koju nosimo svakog dana često postoje detalji čiju namjenu ne razumijemo u potpunosti, pa pretpostavljamo da služe samo kao ukras. Jedan od njih je traka s dugmetom na ramenu, koja se može vidjeti na mnogim modelima jakni i kaputa.

Mnoge žene vole da nose torbe različitih veličina, ali većina se bar jednom susrela sa istim problemom kada kaiš neprestano klizi s ramena tokom hodanja ili obavljanja svakodnevnih poslova.

Jedna korisnica mreže X, koja je nosila jaknu s ovim dugmetom, odlučila je da otkopča traku na ramenu i provuče kaiš torbe ispod nje. Tako je pokazala da detalj koji na prvi pogled djeluje dekorativno, može da ima i veoma praktičnu primjenu.

"Trebalo mi je 18 godina da shvatim da neobična dugmad na ramenima zapravo služe da drže torbu na mjestu", napisala je uz fotografiju svog otkrića.

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall offwho knew https://t.co/IMLqAb0K3s — Francheskahorsburgh (@Francheskahor6)October 29, 2018

Komentari ispod objave pokazali su da je ova ideja iznenadila mnoge.

"U šoku sam, sada sve ima smisla! Oduvijek sam mislio da su ta dugmad samo ukras", "Zašto mi ovo niko nikada nije rekao?", samo su neke od reakcija oduševljenih korisnika.

(MONDO)