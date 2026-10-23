logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Čemu služi dugme na ramenu jakne? "Trebalo mi je 18 godina da ovo shvatim"

Čemu služi dugme na ramenu jakne? "Trebalo mi je 18 godina da ovo shvatim"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Traka s dugmetom na ramenu jakne ili kaputa može da zadrži kaiš torbe na mjestu i spriječi ga da stalno klizi.

Čemu služi dugme na ramenu jakne ili kaputa Izvor: CarmenManiega / Alamy / Profimedia

Čak i na odjeći koju nosimo svakog dana često postoje detalji čiju namjenu ne razumijemo u potpunosti, pa pretpostavljamo da služe samo kao ukras. Jedan od njih je traka s dugmetom na ramenu, koja se može vidjeti na mnogim modelima jakni i kaputa.

Mnoge žene vole da nose torbe različitih veličina, ali većina se bar jednom susrela sa istim problemom kada kaiš neprestano klizi s ramena tokom hodanja ili obavljanja svakodnevnih poslova.

Jedna korisnica mreže X, koja je nosila jaknu s ovim  dugmetom, odlučila je da otkopča traku na ramenu i provuče kaiš torbe ispod nje. Tako je pokazala da detalj koji na prvi pogled djeluje dekorativno, može da ima i veoma praktičnu primjenu.

"Trebalo mi je 18 godina da shvatim da neobična dugmad na ramenima zapravo služe da drže torbu na mjestu", napisala je uz fotografiju svog otkrića.

Komentari ispod objave pokazali su da je ova ideja iznenadila mnoge.

"U šoku sam, sada sve ima smisla! Oduvijek sam mislio da su ta dugmad samo ukras", "Zašto mi ovo niko nikada nije rekao?", samo su neke od reakcija oduševljenih korisnika.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

odjeća jakne torba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA