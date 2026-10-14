Zaboravite mašinu i radijator: Evo kako da brže osušite debelu zimsku jaknu

Zimske jakne se dugo suše zbog svog punjenja i materijala od kojeg su napravljene, ali uz nekoliko trikova ovaj proces može značajno da se ubrza, bez mašine za sušenje i vrućeg radijatora.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada stignu hladni dani, debele zimske jakne postaju dio svakodnevice, ali njihovo pranje često zadaje glavobolju. Najveći problem nastaje kada dođe vrijeme za sušenje, jer se punjenje dugo zadržava vlažno, a u stanu nema dovoljno prostora da jakna danima visi na sušilici za veš.

Ipak, postoji nekoliko jednostavnih načina da ubrzate ovaj proces, a da pritom ne oštetite materijal ili punjenje. Uz malo strpljenja i pravilno raspoređivanje jakne, možete da je osušite i bez mašine za sušenje veša.

Peškir može da pomogne

Jedan od najjednostavnijih trikova jeste korištenje suvog, upijajućeg peškira. Ako je jakna tek oprana, najprije provjerite da li je iz nje uklonjen višak vode. Kod jakni koje se peru u mašini, odgovarajuća centrifuga može značajno da olakša kasnije sušenje, ali obavezno pratite uputstva sa etikete.

Ako je jakna i dalje veoma vlažna, položite je na veliki suv peškir i nježno pritisnite kako bi tkanina otpustila dio vlage. Nemojte je snažno uvrtati niti cijediti rukama, jer tako možete da oštetite punjenje ili promijenite oblik odjeće.

Okačite jaknu tako da vazduh dopire do svih dijelova

Kada uklonite višak vode, jaknu okačite na čvrstu vješalicu i postavite je na mjesto sa dobrom cirkulacijom vazduha. Izbjegavajte da bude zbijena između druge odjeće ili naslonjena na zid, jer će se tako pojedini dijelovi mnogo sporije sušiti.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Ako nemate mnogo prostora, možete je okačiti na vrata ili na stalak, pod uslovom da je jakna stabilno postavljena i da oko nje ima dovoljno mjesta za strujanje vazduha. Još jedan koristan trik je da povremeno promijenite položaj jakne, otvorite rajsferšlus i raširite rukave kako bi se i unutrašnji dijelovi ravnomjerno sušili.

Ventilator može da ubrza sušenje

Ako želite da skratite vrijeme sušenja, ventilator može biti od velike pomoći. Usmerite ga prema jakni tako da vazduh kruži oko nje, umjesto da je izlažete direktnoj toploti. Redovno provjetravanje prostorije takođe pomaže, naročito ako se u stanu tokom sušenja veša povećava vlažnost vazduha. Ipak, izbjegavajte da jaknu ostavite u hladnoj i vlažnoj prostoriji bez strujanja vazduha, jer će se u takvim uslovima sušiti znatno duže.

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Zašto zimsku jaknu ne treba stavljati direktno na radijator?

Iako djeluje kao najbrže rješenje, sušenje direktno na radijatoru nije uvijek dobra ideja. Visoka temperatura može da ošteti pojedine sintetičke materijale, spoljašnji sloj ili punjenje, a kod nekih modela može da utiče i na oblik jakne. Posebno obratite pažnju na jakne sa perjanim punjenjem, jer perje tokom sušenja može da se slijepi u grudvice. Takvu jaknu treba povremeno nježno protresti i rasporediti punjenje, kako bi zadržala oblik i sposobnost da grije.

Najvažnije je da se jakna potpuno osuši, uključujući šavove, rukave i unutrašnje slojeve. Ako je odložite dok je još vlažna, može da razvije neprijatan miris, a u nepovoljnim uslovima i buđ.

Zato je najbolje da kombinujete upijajući peškir, dobru cirkulaciju vazduha i redovno protresanje jakne. Tako ćete izbjeći nepotrebno zauzimanje prostora, a odjeća će biti spremna za naredne hladne dane bez korišćenja sušilice za veš.