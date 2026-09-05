Modni izazov za jesen 2026: Dame sa stilom ove sezone nose jakne sa posebnim detaljem

Ako želite da budete u trendu, isprobajte ovaj model jakne za jesen!

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Jakne s kaišem biće velika novost u modi ove jeseni. Navikli smo da nosimo kaiš na trenč mantilima i kaputima u vojničkom stilu, a glavni cilj je bio da naglasimo figuru i vizuelno suzimo struk.

Novi modeli jakni su dosta drugačiji, kaiš je spušten i to dosta nisko, na desetak centimetara od samog poruba. Ovim ne dobijamo očekivanu, klasičnu ženstvenu siluetu, već se remete proporcije radi neobičnog efekta.

Trend je pokrenula kuća Sen Loran u svojim jesenjim kolekcijama, a reakcije su u početku bile rezervisane, pa čak i posprdne. Postavljalo se pitanje – kome je namenjen kaiš „na pogrešnom mjestu“ i ko će želeti da ne izgleda ženstveno?

Danas ovako nose jakne one dame koje vole da se poigraju sa modnim pravilima, ali ako niste za to raspoloženi, podignite kaiš više.

U svakom slučaju, moderne jakne imaju nabran donji deo koji stvara razigranu, blago nepravilnu formu i unosi dinamičnost u jesenji garderober.

Drugi elementi modernih jakni su naglašena ramena i visoki ovratnik. Upravo ta kombinacija gradi snažnu V-siluetu, gdje je fokus na gornjem dijelu – ramenima, vratu i licu – dok donji dio ostaje fluidniji. Umjesto klasične ženstvenosti, dobijamo moderan utisak samopouzdanja i stava.

Za dame koje vole sofisticiran izgled, ovaj kroj pruža odličnu osnovu za slojevito oblačenje. Ispod ovakve jakne možete ponijeti elegantne ravne pantalone širokih nogavica, midi suknje koje daju ravnotežu volumenu, ili klasične rolke koje se lijepo slažu uz visoki ovratnik. Rezultat je savremeni urbani izgled koji pokazuje da moda posle četrdesete pripada ženama koje se ne plaše karaktera u odevanju.

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