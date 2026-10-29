Pamela Anderson vratila frizuru iz zlatnog doba Holivuda: Nije bob, a podmlađuje duh i tijelo

Pamela Anderson vratila se frizuri zlatnog Holivuda koja podmlađuje izgled i donosi svježinu duhu.
Pamela Anderson ponovo je promijenila imidž i pokazala frizuru koja vraća glamur starog Holivuda. Na gala večeri Muzeja Akademije u Los Anđelesu, 17. oktobra, pojavila se sa razbarušenim plavim loknama koje su njenom licu dale mekoću, svežinu i mladalački izgled.
Umjesto strogo oblikovane bob frizure, odabrala je romantične talase i volumen koji podsjećaju na nezaboravne filmske dive pedesetih i šezdesetih godina 20. vijeka.
Njena lokne imaju posebnu čar: istovremeno su glamurozne i ležerne, elegantne, ali ne deluju previše namješteno. Upravo ta kombinacija vraća nas u zlatno doba Holivuda, kada su bujna kosa, naglašeni volumen i meki uvojci bili simbol ženstvenosti. Uz to, pramenovi koji uokviruju lice mogu vizuelno omekšati crte i cijelom izgledu dati vedrinu i svježinu.
Kako se prave lokne inspirisane zlatnim Holivudom?
Za ovaj izgled najvažniji su volumen pri korenu, meki uvojci i pokretljiva kosa.
- Najprije se na vlažnu kosu nanosi pena za volumen, a zatim se kosa suši fenom uz pomoć okrugle četke, podižući korijen kako bi se dobila punoća.
- Potom se pramenovi uvijaju figarom srednje debljine, najbolje u različitim smjerovima, kako bi frizura izgledala prirodnije i razigranije. Kada se lokne ohlade, nježno se raščešljavaju prstima ili četkom sa mekim vlaknima. Tako se pojedinačni uvojci pretvaraju u lepršave talase, a kosa dobija prepoznatljiv retro volumen.
- Za moderniju verziju, poput Pameline, nije potrebno da svaka lokna bude savršeno oblikovana. Nekoliko opuštenih pramenova oko lica i malo teksture daju frizuri onu privlačnu, pomalo neurednu notu. Na kraju se može dodati malo laka za kosu, ali bez preterivanja – cilj je da kosa ostane mekana i pokretljiva.
Frizura koja vraća glamur i podmlađuje izgled
Pamela je svoje lokne upotpunila belom košuljom i raskošnom suknjom boje pistaća iz kolekcije modne kuće Carolina Herrera, uz diskretan zlatni nakit i nežnu šminku. Kontrast između klasične košulje i voluminozne suknje dodatno je naglasio bezvremensku eleganciju cijelog izdanja.
Njena promjena pokazuje zašto se retro frizure iznova vraćaju u modu. Meki uvojci, volumen i pramenovi koji uokviruju lice mogu učiniti da izgled djeluje svježije, nježnije i opuštenije, bez potrebe za drastičnom promjenom dužine ili boje kose.
Ako želite frizuru koja spaja nostalgiju i savremeni stil, lokne inspirisane zlatnim Holivudom odličan su izbor. Dovoljno su glamurozne za posebne prilike, ali se uz malo opuštenije oblikovanje mogu nositi i svakog dana. Ponekad je upravo povratak klasici najljepši način da osvježimo svoj izgled.
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