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"Prihvatila sam ulogu, a nisam ni pročitala scenario": Pamela Anderson o filmu koji je doživio debakl

"Prihvatila sam ulogu, a nisam ni pročitala scenario": Pamela Anderson o filmu koji je doživio debakl

Autor D.V. Izvor mondo.rs
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Pamela Anderson je tokom devedesetih postala svjetski poznato lice zahvaljujući ulozi u seriji Čuvari plaže, kao i čestim pojavljivanjima u magazinu "Playboy".

Pamela Anderson o filmu Barbwire Izvor: YouTube/Movieclips

Među prvim filmskim ulogama koje je tumačila Pamela Anderson, bila je ona u ostvarenju "Barb Wire", akcioni film u kom je tumačila lik Barb Vajer, vlasnice kluba i plaćenice koja se nalazi usred složene političke igre u distopijskom okruženju.

Ipak, projekat nije donio očekivani preokret. Film nije uspeo da ostvari dobar prijem ni kod gledalaca ni kod kritičara, a rezultat je dodatno udaljio Andersonovu od željenog statusa u Holivudu. Umjesto potvrde, uslijedile su i negativne reakcije, uključujući nominacije za Zlatnu malinu.

Glumica je kasnije otkrila da je odluka da prihvati ulogu bila praćena neslaganjem iz njenog tima.


"Moj menadžer je htio da odbije ponudu i rekao mi je: ‘Nećeš glumiti lik iz stripa’", prisjetila se Pamela u razgovoru za LA Times.

Ipak, kako je navela, sama je nakon čitanja materijala imala potpuno drugačiji osjećaj i vidjela je potencijal u liku.

"Kada sam pročitala strip, znala sam da niko drugi ne može da odigra taj lik. Prihvatila sam ulogu, a da nisam ni vidjela scenario", istakla je ona.

Prema njenim riječima, uloga ju je privukla jer je u liku prepoznala dio sopstvene energije i karaktera:

Izvor: Youtube printscreen / Baywatch


"Ona mi je zapravo sličnija od bilo kog lika kojeg sam igrala. Osjećam se kao da sam se izborila za svoje mjesto u Holivudu, stalno upadam u neke probleme i stvari radim na nekonvencionalan način, ali na kraju ipak stignem tamo gdje želim da budem, a takva je i Barb".

Dodala je da joj je ovaj projekat pružio prostor da pokaže stranu sebe koju ranije nije imala priliku da izrazi.

"Postoji jedna opaka, mračna crta u meni koju konačno mogu da istražim kroz ovaj lik", zaključila je ona.

Barbwire
Izvor: YouTube/Humanoidity

Iako je „Barb Wire“ ostao daleko od očekivanog uspjeha, Pamela Anderson je poslije mnogo godina ponovo privukla pažnju filmske javnosti zahvaljujući ostvarenju The Last Showgirl, koje je označilo njen povratak u ozbiljnije glumačke vode i donijelo joj pozitivne kritike.

(Nova, MONDO)

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