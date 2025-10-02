logo
Pamela Anderson više nije plavuša: Kraj jedne ere, niko je nije prepoznao na Nedjelji mode u Parizu

Pamela Anderson više nije plavuša: Kraj jedne ere, niko je nije prepoznao na Nedjelji mode u Parizu

Izvor mondo.rs
0

Pamela Anderson je upravo zakoračila u svoju eru crvene kose.

Pamela Anderson boja kose Izvor: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Pamela Anderson je premijerno pokazala novi izgled na Nedjelji mode u Parizu i, barem za sada, čini se da su njeni plavi dani prošli.

Jedna stvar koja se nije promijenila, jeste njen osvježavajući pristup šminkanju. Pamela je svoj novi izgled upotpunila prirodnim licem i dodala samo malo ružičaste boje na usne za kontrast.

Izvor: Laurent Vu / Sipa Press / Profimedia

Pamela je dugo bila poznata po svojoj sjajnoj plavoj kosi, ali u posljednje vrijeme mijenja imidž, istovremeno nam pokazujući pravu lekciju o prirodnoj ljepoti. Na Met Gali 2025. godine predstavila je dramatičan novi izgled - bob dužine do brade.

Kasnije tokom godine, na turneji za film The Naked Gun, Anderson je prihvatila vintidž holivudski glamur sa lagano uvijenom kosom spuštenom niz ramena. U intervjuu za Harper's Bazaar, Anderson je otvoreno govorila o svom novom imidžu.

Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

"Mislim da ljudi, sa AI tehnologijom i filterima, postaju nekako dosadni u pogledu izgleda. Želim da izazovem norme ljepote. Oduvijek sam bila buntovnica. Nikada ne gledam nekoga i ne pomislim: 'Hoću da izgledam kao oni'. Samo želim da vidim ko sam ja. U nekom trenutku moraš da kažeš: 'Ovo je sve što imam'. Predaj se tome. I to je pravo srećno stanje. Sloboda je znati da možeš da prošetaš crvenim tepihom bez ijednog traga šminke. Mislim, zašto ne bih mogla? Muškarci to rade stalno".

Kako se vama dopada?

Anketa

Da li vam se Pamela dopada više kao plavuša ili crvenokosa?

  Ljepša je sa plavom kosom, to je njen zaštitni znak.

    0% (0)

  Bolje joj stoji crvena kosa.

    0% (0)

  Podjednako dobro joj stoje obje boje kose.

    0% (0)

Da li vam se Pamela dopada više kao plavuša ili crvenokosa?

Rezultati

(Mondo)

Tagovi

pamela anderson kosa

