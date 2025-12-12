Više nije plava bomba: Pamela Anderson iznenadila novim izgledom, otkriva tajnu "prirodne" rutine

Pamela Anderson, nekadašnja zvijezda "Bejvoča" i ikona devedesetih, danas u 58. godini iznenađuje javnost potpuno novim izgledom. Prestala je da koristi šminku, skratila plavu kosu i ofarbala je u bakarnocrvenu nijansu.

Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Pamela Anderson posljednjih godina prolazi kroz potpunu transformaciju. Ikona devedesetih, danas u 58. godini, odlučila je da odbaci šminku i skrati svoje prepoznatljive plave lokne. Nedavno je otišla i korak dalje – ofarbala se u bakarnocrvenu nijansu koja je podelila mišljenja njenih obožavalaca.

Mnogi su povjerovali da je Pamela jednostavno prestala da koristi šminku. Ali prava istina je da iza njenog „no makeup“ izgleda stoji pažljivo osmišljena rutina i brend koji sama vodi.

U razgovoru za magazin Pipl, Pamela je otkrila da koristi proizvode iz sopstvene kozmetičke linije. Njena omiljena krema ima zelenu nijansu koja neutralizuje crvenilo i daje ujednačen ton kože. Uz to, koristi balzame za usne sa malo boje i sjaja i tonirane hidratantne kreme.

„Nisam očekivala da će ljudi toliko reagovati na moj prirodni izgled, ali to se savršeno uklapa u filozofiju Sonsie – biti vjeran sebi,“ rekla je Anderson.

Pamela Anderson

Izvor: Jamie McCarthy / Getty images / Profimedia

Iako je poznata po tome da sama farba kosu preparatima iz drogerije, za novu crvenu nijansu obratila se profesionalcima. Razlog je jednostavan – u pitanju je uloga u filmu koji trenutno snima. Promjena boje kose poklopila se i sa njenim angažmanom sa jednim kozmetičkim brendom, pa je transformacija dobila dodatnu pažnju.

Pamela priznaje da nije protiv šminke, ali da ju je ranije koristila kao „zaštitu“. Danas, kaže, osjeća novu vrstu slobode: „Ne razmišljam o tome kako izgledam. Stvaram likove i prolazim kroz tranziciju. Ponekad se pogledam u ogledalo i pomislim – ko je to? Ali to je zabavno.“

Dodaje da sada pronalazi ljepotu u „zanimljivim i starijim licima“, a njen prirodni izgled postao je inspiracija ženama širom svijeta.

Osim promene stila, Anderson je ponovo pokrenula glumačku karijeru. Kritičari su je hvalili za ulogu u filmu The Last Showgirl iz 2024, a zatim je ostvarila uspjeh na blagajnama u rimejku The Naked Gun sa Lijamom Nisonom.

Trenutno snima film Love Is Not the Answer sa Majklom Serom, Džejmijem Dornanom i Stivom Kuganom.

Pamela Anderson nije samo „prestala da se šminka“. Ona je osmislila novi identitet – prirodan, ali pažljivo negovan, uz sopstvenu kozmetičku liniju i hrabre odluke o izgledu.