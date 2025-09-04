Ni "P" od Pamele kakvu znate od devedesetih: "Neprepoznatljiva sam? To je afrodizijačka dijeta"

Pamela Anderson, jedna od najprepoznatljivijih zvezda devedesetih, odlučila se na radikalnu promjenu imidža.

Pamela Anderson, glumica i manekenka, poznata po seriji "Čuvari plaže" i brojnim naslovnim stranama "Plejboja", sve češće se pojavljuje u javnosti bez šminke. Njena odluka izazvala je veliku pažnju i postala inspiracija mnogim ženama.

Kanadska zvijezda je godinama bila simbol se*sepila i medijske pažnje. Pored glumačke i manekenske karijere, Pamela je aktivno učestvovala u borbi za prava životinja, sarađujući sa organizacijom PETA. Njena privatna dešavanja, uključujući burni brak sa muzičarom Tomijem Lijem, često su punila naslovne strane.

U posljednje vrijeme, Pamela je ponovo u centru pažnje, ne samo zbog novog filma u kojem igra, već i zbog svojih odluka i svakodnevnih navika - od odustajanja od šminke do prelaska na vegansku ishranu. Zahvaljujući ovim izborima, danas uživa u sjajnoj figuri i prirodnoj ljepoti.

Pamela kaže da njen izbor da ne koristi šminku nije slučajan. Ističe da nema ništa protiv šminke, ali je željela da pokaže da žena može da se osjeća lijepo i bez nje. Kada je prvi put izašla na ulice Pariza bez trunke šminke, osjetila je nelagodu, ali vremenom je to postalo izraz autentičnosti i prihvatanja sopstvenog izgleda.

Nakon što se 2019. godine preselila u Kanadu, odlučila je da pokaže svijetu svoje pravo lice. Odrekla se prepoznatljivog, jakog izgleda koji je godinama bio njen zaštitni znak. Sada bira prirodnost, ne krije nesavršenosti i ne podržava nerealne standarde ženskog izgleda. Sa svojom plavom kosom i pegama, naglašava da prava ljepota dolazi iznutra i da mišljenja drugih ne bi trebalo da utiču na samopouzdanje.

Tajna figure Pamele Anderson

Pamela je otvoreno govorila i o ishrani koja joj pomaže da zadrži mladalački izgled i energiju. Glumica, koja sada ima 53 godine, već godinama je na veganskoj dijeti. Kako kaže, u početku ju je motivisala briga za životinje, ali je ubrzo primijetila i pozitivan uticaj na zdravlje i raspoloženje.

"Veganska ishrana je odlična za krvotok. To je afrodizijačka dijeta koja mi prija. Jedem mnogo voća i povrća, sirovog, grilovanog ili na pari. Volim da pravim zdrave smutije. To je dio mene. Uživate u pripremi raznih salata i ukusnih preliva. Kvalitetno maslinovo ulje, paprike, svježe začinsko bilje i sirćeta, balzamiko mi je omiljeno. Pirinčani rezanci, sušeni paradajz, čips od bijelog luka, prženi pinjoli sa rukolom ili spanaćem, limun, so i biber. Nutritivni kvasac uvijek imam pri ruci", rekla je Anderson u razgovoru za Hollywood Life u oktobru 2020. godine.

Pamela Anderson naglašava da su njeni izbori svesni i da želi da inspiriše druge da žive u skladu sa sobom. Odustajanje od šminke i veganska ishrana deo su veće transformacije koja joj je donela mir i samopouzdanje.

Pogledajte kako je Pamela izgledala:

A u galeriji ispod pogledajte kako izgleda danas:

