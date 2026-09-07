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"Doktor je rekao da imam još 10 godina života": Pamela Anderson o momentu kad joj je saopštena "smrtna presuda"

"Doktor je rekao da imam još 10 godina života": Pamela Anderson o momentu kad joj je saopštena "smrtna presuda"

Izvor mondo.rs
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U emotivnom govoru, Pamela Anderson otkriva kako je dijagnoza hepatitisa C promenila njen život i motivisala je na povratak glumi.

Pameli Anderson doktor dao još 10 godina života Izvor: FABIAN SOMMER/EPA

Kada je Pameli Anderson krajem devedesetih dijagnostikovan hepatitis C, lijeka nije bilo. U govoru na amfAR-ovoj gala večeri u Veneciji zvijezda "Čuvara plaže" prisjetila se tog perioda.

"Bila je to smrtna presuda"

"Bila je to smrtna presuda. Ljekar mi je rekao da mi je preostalo vjerovatno desetak godina života", izjavila je. "Sigurna sam da je to uticalo na moje odluke. Nije to bio strah od smrti, nego strah za moju malu djecu. Život mi se potpuno promijenio"je Pameli Anderson k

Lijek za tu virusnu infekciju pronađen je početkom 2010-ih, a do 2015. Anderson se izliječila, iako je na terapiju potrošila svu ušteđevinu, piše Variety.

U nedjelju uveče u Veneciji uručena joj je amfAR-ova Nagrada za hrabrost. Ta neprofitna organizacija posvećena je suzbijanju epidemije HIV-a i SIDE, a finansira i istraživanja hepatitisa C, koji je česta koinfekcija kod osoba sa HIV-om.

Od dijagnoze do povratka na scenu

"Moje iskustvo sramote i krivice bilo je i nesvjesni proces. To ostaje sa mnom", rekla je Anderson. "Baš kao i zbog se*sualnog zlostavljanja koje sam pretrpjela kao dijete, osjećala sam se kao 'oštećena roba'. I tako sam se i predstavljala."

Prisjetimo se Pamele nekada:

"Svoju istinu sam pronašla kroz rad"

Iako kaže da se još nije potpuno oporavila od šoka dijagnoze, to iskustvo ju je podstaklo na povratak glumi. Ostvarila je zapažene uloge u filmovima "Posljednja šougerl" (The Last Showgirl), "Goli pištolj", "Orezivanje ružičnjaka" (Rosebush Pruning) i "Mjesto za postojanje" (Place to Be), čija je premijera u srijedu na Filmskom festivalu u Veneciji.

"Svoju istinu sam pronašla kroz rad i tražila načine da se izrazim kroz umjetnost. To mi je dalo snagu i ispunjen život u kom mogu da stvaram", zaključila je. "Nisam žrtva, ja sam pobjednica. Snažna sam i sposobna, više nego što sam ikada mogla da sanjam. Nisam dama u nevolji, koliko god tu ulogu bilo lako igrati," zaključila je, piše Index.hr.

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