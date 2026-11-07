Najbolje se uklapa u crno-bijele kombinacije, ali iznađujujuće dobro se slaže i sa toplim jesenjim nijansama.

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Leopard print godinama je neprikosnoven među životinjskim dezenima, ali ove sezone dobio je ozbiljnu konkurenciju. Na modnoj sceni sve češće viđamo dezen koji je podjednako upečatljiv, ali donosi nešto drugačiju estetiku - zebra print. Njegov prepoznatljiv crno-bijeli kontrast unosi dinamiku u svaku kombinaciju, a dobra vijest je da se mnogo lakše uklapa u svakodnevni stil nego što možda mislite.

Za razliku od leoparda, koji često povezujemo sa glamuroznim i pomalo dramatičnim izgledom, zebra print ima moderniju, grafičku i pomalo minimalističku notu. Upravo zbog toga može da bude odličan izbor za sve koji žele da osvježe garderobu i isprobaju nešto drugačije, bez previše modnog eksperimentisanja.

Kako da nosite zebra print?

Ako niste ljubiteljka upadljivih kombinacija, ne morate odmah da birate haljinu ili pantalone sa ovim dezenom. Dovoljno je da počnete od modnih detalja. Zebra torbica, kaiš ili cipele mogu da budu efektan dodatak uz klasične farmerke, bijelu košulju i crni kaput.

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Za one koje vole smjelije modne kombinacije, tu su suknje, pantalone, haljine i jakne sa zebra printom. Najbolje je da ih kombinujete sa jednostavnim komadima čistih linija, kako bi dezen ostao u prvom planu.

Na primjer, pantalone sa zebra dezenom odlično će izgledati uz crni džemper i jednostavne cipele, dok haljina sa ovim printom može da bude centralni dio čitavog autfita.

Sa kojim bojama i materijalima se najbolje slaže?

Iako je crno-bijela kombinacija najlogičniji izbor, zebra print pruža mnogo više mogućnosti za kombinovanje. Odlično izgleda uz sivu, ali i toplije smeđe tonove, bordo nijanse i druge zagasite jesenje boje.

Vidi opis Dezen koji je leoparda bacio u drugi plan: Ova šara je sada najtraženija, izgleda preksupo i sofisticirano Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Shutterstock Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AI info / Lepa&Srećna Br. slika: 7 7 / 7

Posebno zanimljiv efekat postiže se kada se ukombinuje sa kožom i teksasom. Kožna jakna, farmerke ili predimenzionirani kaput mogu da ublaže njegovu grafičku upečatljivost i učine kombinaciju opuštenijom.

Najveća prednost ovog dezena jeste što ne zahtijeva potpuno novu garderobu, prenosi Diva. Može da se uklopi uz komade koje već imate, a ponekad je dovoljan samo jedan detalj da i najjednostavnija kombinacija dobije sasvim novi izgled.

Zato, ako vam je leopard print već pomalo dosadio, zebra bi mogla da bude pravo modno osvježenje ove jeseni.

(Mondo)