Najmodernije pantalone za jesen i zimu: 5 modela koji vladaju ovom sezonom i nosićemo ih sve do proljeća

Sezona donosi pet trendi modela pantalona, uključujući kožne i one sa širokim nogavicama, koji spajaju udobnost i eleganciju.

Izvor: Youtube / Neslihan Can

Iako su nam omiljene farmerke uvijek sigurna opcija, hladniji dani bude želju da osvježimo garderobu, ali i da se utoplimo.

Ove sezone, fokus je na siluetama koje spajaju udobnost, vrhunski kroj i dozu neusiljene elegancije.

Od kožnih pantalona do retro krojeva koji vizuelno izdužuju figuru, izdvajamo pet modela koji unose osvježenje u svakodnevne kombinacije.

Kožne pantalone

Koža (kako prirodna, tako i kvalitetne ekološke alternative) ove sezone uživa potpunu dominaciju. Umjesto klasičnih kožnih jakni, fokus se prebacio na pantalone. Bilo da se odlučite za tonove čokolade, trule višnje ili vanvremensku crnu, kožne pantalone daju trenutni cool efekat čak i najjednostavnijoj kombinaciji sa mekanim džemperom.

Široke nogavice

Pantalone širokih nogavica ostaju neprikosnoveni favorit. Njihova tajna leži u mekom padu i kroju koji je izuzetno udoban. Savršeno se slažu uz strukirane sakoe za posao, ali i uz običnu pamučnu majicu i patike za opuštenije dnevne prilike.

Pantalone sa dezenom

Zaboravite na monotoniju jednobojnih stajlinga. Karirani motivi, diskretne linije i retro šare donose dinamičnost u jesenji i zimski ormar. Najbolje funkcionišu kada su u glavnoj ulozi – nosite ih sa jednostavnim, jednobojnim džemperom i pustite da kroj i šara govore za sebe.

Visoki struk i zvonaste nogavice

Retro siluete inspirisane sedamdesetim godinama ponovo su u vrhu trendova. Pantalone sa naglašenim visokim strukom, suptilnim blagim zvonastim završetkom ili ukrasnim dugmićima pružaju strukturu i dozu vintidž elegancije koja nikada ne izlazi iz mode.

Poslovne pantalone

Glatki materijali, precizne falte i besprijekoran kroj čine ove pantalone ključnim komadom za sve koji vole pročišćenu estetiku. Više nisu rezervisane samo za kancelariju – u kombinaciji sa dugačkim kaputom i upečatljivom obućom postaju osnova sofisticiranog gradskog stila.

U galeriji pogledajte modele sa ovogodišnje sedmice mode.