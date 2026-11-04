Domaća maska za suve ruke: 3 sastojka iz kuhinje vraćaju koži mekoću i glatkoću

Napravite ovu domaću masku za ruke koja uz pomoć tri sastojka vraća koži mekoću i glatkoću.

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Sa dolaskom hladnijih dana koža ruku postaje osjetljivija, suvlja i grublja. Vjetar, hladnoća i često pranje ruku mogu dodatno da naruše njenu prirodnu zaštitnu barijeru, pa joj je tokom jeseni potrebna posebna njega. Umjesto skupih preparata, možete da isprobate jednostavnu domaću masku od tri lako dostupna sastojka koja vjerovatno već imate u kuhinji.

Za ovu hranljivu masku potrebni su vam med, maslinovo ulje i jogurt ili kisela pavlaka. Kombinacija ovih sastojaka pomoći će da koža bude mekša, nježnija i prijatnija na dodir.

Šta vam je potrebno?

1 kašika maslinovog ulja

1 kašika meda

1 kašika jogurta ili kisele pavlake

Kako se priprema i koristi maska?

U manjoj činiji pomiješajte med, maslinovo ulje i jogurt ili kiselu pavlaku. Miješajte dok ne dobijete ujednačenu, kremastu smjesu.

Nanesite masku na čiste ruke, posebno obraćajući pažnju na suve dijelove, zglobove i kožu oko noktiju. Ostavite da djeluje 15 do 20 minuta, a zatim isperite mlakom vodom i nježno osušite ruke peškirom. Na kraju nanesite omiljenu hidratantnu kremu.

Med pomaže u zadržavanju vlage, maslinovo ulje omekšava grubu i suvu kožu, dok jogurt ili pavlaka doprinose prijatnom osjećaju na koži.

Masku možete da koristite jednom do dva puta sedmično, kao dodatak svakodnevnoj njezi. Ipak, ako imate veoma osjetljivu kožu, najprije isprobajte malu količinu smjese na manjem dijelu kože. Nemojte da je nanosite na ispucalu kožu, otvorene ranice ili nadražena mjesta.

Mali trik za njegovane ruke tokom jeseni

Ako su vam ruke posebno suve, isprobajte još jedan jednostavan trik prije spavanja. Nanesite bogatiji sloj kreme za ruke, a zatim obucite tanke pamučne rukavice. Tokom noći koža će biti zaštićena, a ujutru će biti mekša i nježnija.

Ne zaboravite da je redovna njega važnija od povremenih tretmana – posebno tokom jeseni i zime, kada rukama treba dodatna zaštita od hladnoće i isušivanja.