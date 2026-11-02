Čizme na štiklu vas žuljaju i stopalo klizi: Zlata vrijedan trik sa čarapama može da riješi problem

Kako da upotrebite čarape da vas čizme ne žuljaju i ne klize sa stopala?

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Čizme sa visokom potpeticom jedan su od omiljenih komada jesenje i zimske garderobe. Izgledaju elegantno, lako se uklapaju uz farmerke, haljine i poslovne kombinacije, ali njihovo nošenje često ima jednu neprijatnu stranu – stopala počinju da bole, prsti trpe pritisak, a hodanje postaje sve neudobnije.

Posebno je neprijatno kada stopalo klizi prema prednjem dijelu čizme. Osim što stvara osjećaj nestabilnosti, ovakvo pomjeranje povećava trenje i može da dovede do žuljeva i bolnih mjesta na prstima.

Ipak, na društvenim mrežama pojavio se jedan neobičan trik koji bi mogao da pomogne, a sve što vam je potrebno jeste nešto što možda već imate kod kuće – čarape za pilates.

Zašto bi čarape za pilates mogle da pomognu?

Ove čarape prepoznatljive su po gumenim, protivkliznim detaljima na donjoj strani, koji omogućavaju stabilnost tokom vježbanja na glatkim površinama. Upravo bi ta karakteristika mogla da bude korisna i kada nosite čizme sa visokom potpeticom.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Kada je unutrašnjost obuće veoma glatka ili čizma ne prianja dovoljno uz stopalo, ono se tokom hodanja pomjera unaprijed. Čarape koje bolje prianjaju uz stopalo mogle bi da smanje takvo pomjeranje, a samim tim i neprijatno trenje. Naravno, efekat zavisi od modela čizama, njihove unutrašnjosti i toga koliko dobro odgovaraju obliku vašeg stopala.

Važne napomene

Ovaj trik nije univerzalno rješenje za sve probleme sa obućom. Ako su vam čizme premale ili preuske, čarape neće riješiti problem, a deblji materijal mogao bi dodatno da stegne stopalo, prenosi Diva. Prije nego što ih obujete za cjelodnevni izlazak, isprobajte ih kod kuće. Provjerite da li stopalo manje klizi, da li prsti imaju dovoljno prostora i da li osjećate dodatni pritisak.

Ako su vam čizme već tijesne, bolje rješenje mogu biti tanki protivklizni ulošci ili silikonski jastučići za prednji dio stopala.