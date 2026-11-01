Zašto vam se tokom PMS-a jedu čokolada, pica i pomfrit? Niste jedine, hormoni su umiješali prste

Hormonske promjene tokom PMS-a mogu da pojačaju apetit i želju za slatkom, masnom i kaloričnom hranom, a evo zašto nam se baš tada najviše jedu slatkiši i brza hrana.

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Čokolada, pomfrit, pica, hamburger ili nešto slatko što inače ne bismo ni pogledali, a mnogim ženama se nekoliko dana pred menstruaciju čini da im je baš sve odjednom primamljivo. Nije neobično ni da nakon obilnog obroka ponovo osjete glad ili da im se neprestano jede nešto konkretno. Iako se često šalimo da je u pitanju PMS i da tada imamo "oči veće od stomaka", iza ovih promjena zapravo se kriju procesi u organizmu.

Jedan od glavnih razloga jesu hormonske oscilacije tokom menstrualnog ciklusa. U drugoj polovini ciklusa, koja se naziva lutealna faza i prethodi menstruaciji, mijenja se odnos estrogena i progesterona. Ove promjene mogu da utiču na apetit, osjećaj sitosti i način na koji doživljavamo hranu. Pojedina istraživanja pokazala su da žene u ovom periodu mogu da unose više kalorija nego u prvoj polovini ciklusa, mada se to ne dešava kod svih.

Zašto nam se baš tada traži čokolada?

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Želja za slatkišima nije samo stvar navike. U periodu pred menstruaciju mijenjaju se i procesi povezani sa serotoninom, neurotransmiterom koji ima važnu ulogu u regulaciji raspoloženja. Njegove oscilacije povezuju se sa nekim simptomima PMS-a, poput razdražljivosti, promjena raspoloženja i pojačane osjetljivosti.

Upravo zato hrana bogata ugljenim hidratima može da nam djeluje posebno privlačno. Slatkiši, peciva i čokolada pružaju brz izvor energije, a njihovo konzumiranje može kratkotrajno da utiče i na raspoloženje. Ipak, nije sasvim precizno reći da nam se čokolada jede isključivo zbog manjka serotonina, jer na želju za hranom utiče više različitih hormonskih, metaboličkih i psiholoških faktora.

A zašto nam se jede brza hrana?

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Nije sve u čokoladi. Nekim ženama se pred menstruaciju posebno jedu pica, burgeri, pomfrit, grickalice i druga masnija ili slanija hrana. Istraživanja su zabilježila pojačanu želju za namirnicama bogatim mastima i ugljenim hidratima tokom lutealne faze ciklusa.

Jedno od objašnjenja jeste to što u ovom periodu mogu da se promijene energetske potrebe organizma i osjećaj gladi. Progesteron se povezuje sa povećanjem apetita, dok estrogen u određenim fazama ciklusa može da doprinese njegovom smanjenju. Kada se tome dodaju umor, razdražljivost i potreba za utjehom, hrana koja je ukusna, zasitna i lako dostupna postaje još primamljivija.

Da li treba da se odupiremo ovim željama?

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Ne nužno. Povremena želja za čokoladom, pomfritom ili omiljenim hamburgerom nije razlog za zabrinutost niti znači da nemamo kontrolu nad ishranom. Važno je da ne preskačemo obroke, da unosimo dovoljno proteina i vlakana i da biramo raznovrsnu hranu koja će nas duže držati sitim.

Ako nam se jede nešto slatko, nema potrebe da se osjećamo krivim zbog nekoliko kockica čokolade. Isto važi i za omiljeni obrok brze hrane. Mnogo je važnije kakve navike imamo tokom cijelog mjeseca nego šta pojedemo nekoliko dana pred menstruaciju.

Ukoliko su želja za hranom i drugi simptomi PMS-a toliko izraženi da remete svakodnevni život, trebalo bi da porazgovarate sa ginekologom. Predmenstrualni simptomi nisu nešto što žene moraju da trpe bez pomoći.

(MONDO)