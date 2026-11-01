Ovu hranu ne bi trebalo da podgrijavate više puta: Jedna od najčešćih namirnica može da izazove trovanje

Riža, tjestenina i kuvani krompir mogu da budu rizični ako se nepravilno čuvaju. Saznajte kako da spriječite trovanje hranom i bezbjedno podgrijavate ostatke ručka.

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Ostaci ručka često završe u frižideru, pa ih sutradan samo izvadimo i ponovo zagrijemo. To djeluje kao sasvim bezazlena navika, posebno kada je riječ o jelima koja smo pripremili u većoj količini. Ipak, neke namirnice zahtijevaju posebnu pažnju, jer nepravilno čuvanje i podgrijavanje mogu da povećaju rizik od trovanja hranom.

Među njima se posebno izdvaja riža, koju mnogi kuvaju za nekoliko obroka unaprijed, ne razmišljajući o tome da može da predstavlja rizik ako predugo stoji na sobnoj temperaturi.

Riža može da izazove trovanje ako se nepravilno čuva

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Razlog za oprez krije se u bakteriji Bacillus cereus, čije spore mogu da prežive kuvanje. Problem nastaje kada se pripremljena riža ostavi na sobnoj temperaturi, jer tada bakterije mogu da se razmnožavaju i stvaraju toksine koji izazivaju trovanje hranom. Najčešći simptomi su:

mučnina,

povraćanje,

proliv i

grčevi u stomaku.

Ono što mnogi ne znaju jeste da naknadno podgrijavanje ne mora da riješi problem. Čak i kada rižu ponovo zagrijemo, pojedini toksini mogu da ostanu u hrani, zbog čega nije dovoljno samo dobro da je zagrijete ako je prethodno satima stajala van frižidera.

Koju još hranu treba pažljivo da podgrijavate?

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Riža nije jedina namirnica kod koje treba voditi računa o načinu čuvanja. I druga kuvana jela mogu da postanu rizična ako se predugo drže na sobnoj temperaturi ili se više puta zagrijavaju i hlade.

Posebnu pažnju obratite na:

Kuvani krompir - naročito ako je dugo stajao na sobnoj temperaturi. Nije problem samo podgrijavanje, već nepravilno čuvanje nakon pripreme.

- naročito ako je dugo stajao na sobnoj temperaturi. Nije problem samo podgrijavanje, već nepravilno čuvanje nakon pripreme. Tjesteninu - kao i riža, može da bude podložna razmnožavanju bakterije Bacillus cereus ako se ostavi na toplom.

- kao i riža, može da bude podložna razmnožavanju bakterije Bacillus cereus ako se ostavi na toplom. Piletinu i druga jela od mesa - važno je da se ostaci brzo odlože u frižider i da se prilikom podgrijavanja ravnomjerno zagriju.

- važno je da se ostaci brzo odlože u frižider i da se prilikom podgrijavanja ravnomjerno zagriju. Supe i čorbe - velike količine hrane sporije se hlade, pa ih je bolje rasporediti u manje posude prije odlaganja u frižider.

Kako pravilno da čuvate ostatke ručka?

Prema preporukama američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, kuvanu hranu ne bi trebalo da ostavljate na sobnoj temperaturi duže od dva sata. Ako je temperatura u prostoriji viša od 32 stepena, taj period se skraćuje na jedan sat. Ostatke je najbolje podijeliti u manje, plitke posude kako bi se brže ohladili, a zatim ih staviti u frižider. Prilikom podgrijavanja važno je da hrana bude zagrijana ravnomjerno i da bude vrela i u sredini, a ne samo na površini.

Kada je riječ o riži, britanska Agencija za standarde hrane savjetuje da se nakon kuvanja što prije ohladi, idealno u roku od jednog sata, čuva u frižideru najduže 24 sata i podgrijava samo jednom, dok ne postane potpuno vrela. Dakle, ne morate da izbacite podgrijavanje iz kuhinjske rutine, ali je važno da obratite pažnju na to koliko dugo hrana stoji prije nego što završi u frižideru.

(MONDO)