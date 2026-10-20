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Znate li u kojim zemljama ne jedu krompir? Kod nas je omiljeno povrće, a oni ga smatraju sirotinjskom hranom

Znate li u kojim zemljama ne jedu krompir? Kod nas je omiljeno povrće, a oni ga smatraju sirotinjskom hranom

Autor H.K. Izvor mondo.rs
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Krompir je omiljena namirnica, ali u nekim zemljama ga ne jedu. U Africi i Aziji koriste alternative za ovo povrće koje je mnogima omiljena hrana.

krompir Izvor: Shutterstock

Krompir zauzima počasno mjesto u našoj ishrani. Pržen, kuvan, pečen, u čorbi, pa čak i kao salata. Veoma je teško pronaći adekvatnu zamjenu za tako univerzalno i ukusno povrće.

Ali postoje zemlje u kojima ga uopšte ne jedu. U afričkim zemljama, Južnoj Koreji, Kini i Japanu imaju alternativu, piše Radiotrek.

Afrikanci, a posebno Egipćani, oslanjaju se na plavi patlidžan i paradajz. A pire češće prave od kukuruza.

Kinezi uglavnom smatraju krompir hranom za siromašne. Uglavnom pripremaju kupus, rotkvice i šargarepu.

A Japanci vole batat (slatki krompir) i dajkon (japansku bijelu rotkvu).

Ko je donio krompir na Balkan?

Krompir je na Balkan donio prosvetitelj i prvi ministar prosvete Dositej Obradović.

Dositej je donio prve količine krompira (krtole) u Karađorđevu ustaničku Srbiju iz Zemuna oko 1806. godine. Narod i pojedini zvaničnici sumnjičavo su dočekali novu namirnicu, nazivajući je "đavoljim sjemenom" ili "đavoljom biljkom" koja navodno izaziva bolesti.

Dositej je morao lično da pojede bareni krompir pred drugima kako bi razbio strah i pokazao da je odličan lijek protiv gladi i siromaštva.

(MONDO)

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krompir ishrana

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