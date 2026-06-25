Saznajte kako krompir u tijestu za kiflice utiče na mekoću i ukus omiljenog peciva. Ovo je trik naših baka.

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Mekane, vazdušaste kiflice koje ostaju svježe i narednog dana san su svake domaćice. Iako mnogi misle da je tajna u puteru, mlijeku ili kvalitetnom brašnu, iskusne domaćice godinama koriste jedan jednostavan sastojak koji pravi veliku razliku – krompir.

Ovaj stari trik potiče iz vremena kada se ništa nije bacalo, pa se kuvani krompir često koristio za obogaćivanje testa.

Zašto krompir čini kiflice mekšim?

Krompir sadrži skrob koji vezuje vlagu u testu. Zahvaljujući tome, kiflice ostaju mekane i nakon pečenja, a ne postaju suve već poslije nekoliko sati. Tijesto sa dodatkom krompira dobija finiju strukturu, lakše raste i ostaje vazdušasto.

Pored toga, krompir doprinosi blagoj punoći ukusa, ali se njegov ukus u gotovim kiflicama gotovo i ne primjećuje.

U galeriji ispod pogledajte za šta se koriste različiti tipovi brašna.

Vidi opis Zašto su naše bake stavljale krompir u tijesto za kiflice? Razlog će vas oduševiti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Riccio da favola/Shutterstock Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Fotofairy777/Shutterstoc Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: asiandelight/Shutterstock Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: New Africa/Shutterstock Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Body Stock/Shutterstock Br. slika: 11 11 / 11

Kako se koristi krompir u tijestu?

Najčešće se koristi jedan manji kuvani krompir na oko 500 grama brašna. Krompir se skuva, oljušti i izgnječi u pire, a zatim se dodaje u tijesto zajedno sa ostalim sastojcima.

Važno je da krompir bude potpuno ohlađen prije nego što se umiješa u tijesto kako ne bi uticao na rad kvasca.

Da li može i pire krompir? Može, ali samo ako nije začinjen. Najbolje rezultate daje običan kuvani krompir izgnječen viljuškom. Pire koji sadrži mlijeko, puter ili druge dodatke može promijeniti odnos sastojaka u tijestu.

Koje su prednosti ovog trika?

Testo sa dodatkom krompira:

lakše narasta

ostaje duže svježe

manje se mrvi

ima mekšu sredinu

sporije se suši

Zbog toga je ovaj trik posebno koristan kada kiflice pripremate za proslave, putovanja ili unaprijed za naredni dan.