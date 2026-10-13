Sezona vađenja nije ni gotova, a prevaranti već vrebaju: Kako da prepoznate pravi glamočki krompir?

Iako sezona vađenja čuvenog glamočkog krompira još nije završena, jer je sjetva kasnila, tržište je već preplavljeno proizvodima koji se prodaju pod ovim prestižnim brendom.

Izvor: Udruženje "Glamočki krompir"

Iz Udruženja "Glamočki krompir" upozoravaju da je riječ o prevari potrošača i pozivaju građane da kupuju isključivo proizvode sa zvaničnom etiketom i QR kodom.

"Pod jedan, Glamoč uopšte nema tolike količine, a pod dva, za taj krompir nisu rađene nikakve analize jer naše udruženje ima ugovor sa laboratorijom Tehničkog fakulteta o ispitivanju kvaliteta. Preporuka kupcima je da dobro provjere šta kupuju jer se svašta pakuje i deklariše kao glamočki krompir", kazao je predsjednik Udruženja "Glamočki krompir" Siniša Šolak.

On je dodao da je jedini siguran način provjere da kupci traže proizvod sa originalnom etiketom i skeniraju QR kod.

Na taj način, naglašava Šolak, građani će biti potpuno sigurni da su kupili autentičan proizvod.

Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu bilo je nešto manje zloupotreba ovog prepoznatljivog brenda, ali su se one sa početkom nove sezone ponovo intenzivirale.

"S obzirom na to da je naš krompir već izgradio svoj status i ugled, mnogo je onih koji pokušavaju to da zloupotrijebe i da se okoriste. To nama nanosi direktnu štetu, ali sa druge strane, oni koji to rade direktno varaju potrošače", podvlači Šolak i ističe da bi kupci morali voditi računa da kupuju isključivo provjeren i provjerljiv proizvod.

On je naveo da su do sada dobili informacije o prodaji lažnog glamočkog kromira kako od distributera tako i od samih potrošača.

"Razne sorte koje ne zadovoljavaju kriterijume kvaliteta poturaju se pod ovu zaštićenu marku. To stvara veliku konfuziju, a najviše ispaštaju krajnji potrošači", naveo je Šolak, uz zaključak da se Udruženje "Glamočki krompir” u potpunosti ograđuje od svih proizvoda na kojima piše "glamočki krompir", a koji nemaju etiketu koja to i dokazuje.

Iz Udruženja potrošača navode da bi sve zloupotrebe koje primijete potrošači trebalo prijaviti nadležnoj inspekciji.

"Vjerovatno da ima tezgi na kojima se prodaje glamočki krompir, a da to nije taj brend. Ako postoje kod i etiketa, onda oni treba da prate te proizvode. Nažalost, mnogi potrošači ne znaju da glamočki krmpir ima QR kod i etiketu tako da je ovo dobra priča da se oni upoznaju sa tim, te da obrate pažnju prilikom kupovine i da na kraju krajeva i prijave sve zloupotrebe", navela je predsjednica udruženja potrošača "Don" iz Prijedora Murisa Marić i dodala da postoji, nažalost, i mnogo drugih lažnih proizvoda koji se prodaju na tržištu, ali da taj spisak nikako da dođe do potrošača.

Pregovori sa "Lidlom"

Predstavnici njemačkog trgovačkog lanca "Lidl" pregovaraju sa Udruženjem "Glamočki krompir" o količinama, pakovanjima i mogućoj ugovorenoj proizvodnji za buduće poslovnice u BiH. Siniša Šolak navodi da "Lidl" traži jednog subjekta sa kojim bi potpisao ugovor, te bi ostali bili kooperanti.

"Oni insistiraju isključivo na ugovorima, provjerljivosti i žiralnom plaćanju, te isporuci u centralni magacin u Sarajevu. Početkom iduće sedmice slijedi vađenje ogleda glamočkog krompira, nakon čega ćemo imati analize. Nakon toga, organizovaćemo jedan skup na kojem će doći njihov predstavnik i oni će opet da predoče svoje uslove", naveo je Šolak.

(Glas Srpske/Mondo)