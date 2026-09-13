Prve "Lidlove" prodavnice u BiH najavljene za mart 2027: Na policama će biti i glamočki krompir

Lidl je iskazao interesovanje za glamočki krompir sa zaštićenim geografskim porijeklom. Prve prodavnice u BiH najavljene su za mart 2027.

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Predstavnici njemačkog trgovačkog lanca Lidl iskazali su interesovanje da se glamočki krompir, koji ima oznaku zaštićenog geografskog porijekla, nađe na policama njihovih prodavnica u Bosni i Hercegovini.

To je nakon sastanka sa predstavnicima Lidla potvrdio Siniša Šolak, predsjednik Udruženja “Glamočki krompir”, navodeći da se razgovaralo o mogućnostima saradnje, količinama i planovima za budući period.

“Lidl je najavio da prve linije otvara u martu 2027. godine, te da su sada na terenu i tragaju za potencijalnim partnerima. Razgovarali smo, okvirno, i o količinama, planovima, te smo bili i na terenu”, rekao je Šolak.

Predstavnici njemačke kompanije pozvani su i da prisustvuju vađenju krompira iz oglednog zasada, koje se očekuje krajem septembra. Tada bi, kako je najavljeno, mogli predstaviti i konkretniji poslovni plan i ideje za saradnju.

U planu manja pakovanja i ugovorena proizvodnja

Jedna od tema razgovora bila je i mogućnost proizvodnje manjih, standardizovanih pakovanja glamočkog krompira.

“Usaglasili smo se da je potrebno tragati za manjim, standardnim pakovanjima. Naš prijedlog bio je da se razgovara i o ugovorenoj proizvodnji za njihove lance. Mislim da smo se razumjeli i da je prepoznat međusobni interes, ali svakako će se više znati u narednom periodu”, rekao je Šolak.

On, međutim, ne očekuje da će svi detalji saradnje biti dogovoreni već ove godine, budući da ovogodišnji rod krompira već ima svoje tržište.

“Do marta je daleko. Sve zavisi od toga kako se oni postave. Ozbiljni su, traže žiralu, papire, ugovorne termine i dinamiku isporuke u centralno Lidlovo skladište kod Sarajeva, što je sasvim realno”, naveo je Šolak.

Prema njegovim riječima, proizvođači okupljeni oko Udruženja “Glamočki krompir” prošle godine imali su proizvodnju od oko 2.000 tona krompira na približno 76 hektara.

Za Lidl potrebne veće količine

Šolak ističe da bi za potencijalnu saradnju sa velikim trgovačkim lancem bilo potrebno obezbijediti značajne količine krompira.

“Lidl je velika kompanija i njima je sve malo, jer imaju radnje u Hrvatskoj i Srbiji, a uskoro i u Bosni i Hercegovini. Sve je to njihov jedinstveni sistem”, rekao je on.

Zbog toga je, kako navodi, predstavnicima Lidla predložio da razgovaraju i sa proizvođačima iz drugih krajeva BiH.

“Dao sam im kontakte Nevesinjaca i ljudi iz Rogatice, jer jedino zajedno možemo da zadovoljimo količine koje su njima potrebne”, rekao je Šolak.

On navodi da su razgovori bili konstruktivni i da postoji interesovanje i drugih potencijalnih partnera za saradnju sa proizvođačima glamočkog krompira.

Istovremeno, upozorava da bi poljoprivrednici u narednom periodu mogli da se suoče i sa problemom smanjenih količina krompira.

Lidl je, prema dosadašnjim informacijama, u završnoj fazi priprema za početak poslovanja u BiH. Kompanija još nije zvanično objavila datum otvaranja prvih prodavnica, dok su radnici na rukovodećim pozicijama već počeli sa obukama.

(MONDO/Nezavisne)